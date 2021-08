Chromecast versus Apple TV – dit zijn de belangrijkste verschillen

Een filmpje streamen van je mobiele telefoon of tablet naar je televisie is handig en leuk. Maar wat is de beste mediaspeler om aan te schaffen? Een Chromecast van Google of Apple TV? Dit zijn de verschillen.

Een mediaspeler voor je televisie is best handig. Je kunt er snel Netflix mee streamen, wat foto’s van je smartphone naar je televisie ‘casten’ of muziek afspelen op het grote scherm in de woonkamer. De meest gebruikte mediaspelers van dit moment zijn die van Google (de Chromecast) en die van Apple (Apple TV). Maar wat zijn de de verschillen? En is de een beter dan de ander?

De nieuwste versie van Google heet ‘Chromecast met Google TV’, en de meest recente versie van Apple heet Apple TV 4K. De nieuwste Chromecast is officieel nog niet in Nederland te koop, maar ligt in de praktijk wel in nagenoeg iedere grote webwinkel. Omdat deze het dichtst bij het model van Apple komt, nemen we hem daarom mee in de vergelijking.

Grootte en verbindingen

De Chromecast is compact en ovaalvorming. Je prikt hem in een vrije HDMI-ingang achter op je televisie. De Apple TV 4K is forser: een zwart kastje dat je onder je tv plaatst of wegwerkt in een tv-meubel of naburig kastje.



De Chromecast hangt dus uit beeld, terwijl het Apple TV-kastje wat prominenter in zicht is. De Chromecast werkt met wifi, de Apple TV werkt met bekabeld internet én met draadloos internet. Wie de Chromecast alsnog bekabeld wil aansluiten, kan daar een speciale dongel voor aanschaffen.

Zowel de Apple TV als Chromecast komen met een eigen afstandsbediening. Dat geldt bij de Apple TV ook bij oudere modellen: eerdere Chromecasts konden alleen worden bediend met een smartphone. De afstandsbediening van de Apple TV 4K is luxer afgewerkt en intuïtiever in de bediening.

4K-beeld en smartphones koppelen

De Chromecast gebruik je in de regel om een smartphone, tablet of laptop via wifi te koppelen met je televisie. Qua smartphone kan dat hier zowel een Android als een iPhone zijn. De Apple TV werkt op zijn beurt alleen samen met een iPhone als mobieltje.

Beide mediaspelers ondersteunen 4K-resolutie. Apple verkoopt overigens nog steeds de oudere Apple TV HD, die ook prima werkt op oudere televisies met een full HD-resolutie

Films & series streamen, en gamen

Beide mediaspelers draaien de meest bekende streaming-apps zoals Netflix, Disney+, Amazon Prime Video en YouTube. De één doet niet onder voor de ander.

Op het gebied van gaming zijn er wel verschillen. Apple TV 4K kan Apple Arcade draaien. Met deze abonneedienst is het mogelijk om via een maandelijks bedrag onbeperkt exclusieve Apple-games te spelen. Het aanbod games via de Appstore is sowieso aanzienlijk en ook vaak een stuk mooier geproduceerd dan de games uit de Google Play Store. Bovendien kun je een PlayStation- of Xbox-controller koppelen om spellen te spelen.

Google heeft met Play Pass ook een abonnementsdienst voor Android-spellen, maar dit is geen gangbare optie voor Chromecast-bezitters. Wel kun je losse Android-games aanschaffen en spelen, of een streamingdienst als Stadia gebruiken om spellen vanuit de cloud te starten

Apple TV (4K)

Aanschafsprijs en opslagmogelijkheden

Het verschil in prijs tussen beide mediaspelers is groot. Chromecast met Google TV kost tussen de 70 en 90 euro en wordt bij bekende Nederlandse online retailers aangeboden terwijl de mediaspeler officieel niet bij ons uit is. De vorige versie wordt nog wel steeds door Google aangeboden voor 39 euro per stuk.

Apple TV 4K kost 199 of 219 euro en daar krijg je respectievelijk 32 GB en 64 GB opslag voor. Dat kan handig zijn als je veel apps wilt installeren. Op de Chromecast zelf kun je niks opslaan en moet je dus alles streamen.

Welke nu kiezen?

Voor veel mensen zal Chromecast met Google TV een prima keuze zijn voor dagelijks streamgebruik. Ben je Apple-adept, verzot op Apple Arcade-games en wil je je complete Apple-ecosysteem koppelen aan een mediaspeler? Dan is Apple TV 4K wellicht de betere keuze. Ook als je graag Apple TV Plus – de betaalde streamingdienst van Apple – graag op een groot scherm kijkt, is Apple TV 4K een logische match. Feit blijft echter wel dat Googles Chromecast een betere prijs-kwaliteitsverhouding heeft.

