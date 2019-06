Computer nodig voor op vakantie? Dit is de beste budgetlaptop

Volledig scherm Acer Swift © Tweakers In de categorie budgetlaptop kijken we wat je voor maximaal vijfhonderd euro in huis kunt halen. Onze eisen zijn een goed scherm, zo snel mogelijke hardware en een supersnelle schijf, de ssd. Heel veel keus heb je niet als je al die eisen ingewilligd wil zien, maar gelukkig zijn er enkele goede kandidaten.



In april kozen we een Acer Swift 3 SF314 als beste koop en nu doen we dat weer. Toen moesten we nog kiezen voor een model van vorig jaar, omdat de nieuwe SF315-56-uitvoering buiten budget was. Deze keer is er wel een nieuwe versie binnen het budget verkrijgbaar.

De nieuwe versie die binnen het budget past, is maar bij één winkel te koop. Mocht die daar uit het assortiment verdwijnen, of als de prijs stijgt, is de variant die we in de vorige Beste Koop hebben genoemd, de overweging waard. Hoewel dit volgens Acer een uitlopend model is, zijn er nog veel winkels die de laptop verkopen.

Aluminium

De Swift 3 SF314 is een 14 inch-laptop van ongeveer 1,9 centimeter dik met een gewicht van zo’n 1,4 kilogram. Daarmee is de laptop goed draagbaar. Het geheel heeft vrij compacte afmetingen dankzij de dunne schermranden. Veel laptops in deze prijsklasse zijn van plastic gemaakt, maar Acer’s Swift 3 heeft een behuizing die grotendeels uit aluminium is opgetrokken. Daardoor voelt hij wat steviger en hoogwaardiger aan dan concurrenten van bijvoorbeeld HP en Asus die hetzelfde kosten. Bovendien zit er een vingerafdrukscanner in de behuizing; wat meestal aan duurdere laptops is voorbehouden.

Conclusie