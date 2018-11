Consumentenbond dient klacht in tegen Google

Volgens een onderzoek van de Noorse consumentenorganisatie ,,stuurt” Google gebruikers richting ,,het inschakelen van locatiegeschiedenis”. Google krijgt daardoor informatie over waar iemand zich bevindt, terwijl daar volgens de bonden geen ondubbelzinnige toestemming voor is gegeven.

In een reactie laat Google weten dat de functie ‘locatiegeschiedenis’ standaard is uitgeschakeld. ,,Bovendien kunnen gebruikers gedeelde locatiegegevens op elk moment bewerken, verwijderen of de functie pauzeren.” Het bedrijf zegt gebruikers in staat te stellen om ook op andere manieren locatiedata te beheren, bijvoorbeeld via de instelling ‘web- en app-activiteit’. ,,We werken er constant aan om onze privacy-instellingen te verbeteren en zullen het rapport goed bestuderen om ervan te leren.”