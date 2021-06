Consumentenbond eist 1,5 miljard euro schadevergoeding van TikTok

Volgens de organisaties schendt TikTok de privacy van tussen de 1,2 en 1,6 miljoen kinderen. Het bedrijf zou verzamelde gegevens moeten verwijderen en zich voortaan aan de wet moeten houden, stellen de klagers. “Als TikTok niet op de eisen ingaat, dan stapt de stichting in samenwerking met de Consumentenbond naar de rechter.”

Volgens de stichting en Consumentenbond houdt TikTok kinderen die de app gebruiken nauwlettend in de gaten verzamelt illegaal gegevens van hen. ,,Het gaat dan onder meer om profielinformatie, video’s, foto’s, locatiegegevens en alle wat het kind doet op de app.” Ook zou TikTok gegevens naar het buitenland sturen zonder dat duidelijk is of de gegevens daar veilig worden bewaard.