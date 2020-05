Coronakilo’s eraf met een Fitbit, maar welk model is de beste koop?

Amper 20 euro verschillen ze in prijs, de twee huidige toppers van de populaire smarttrackerfabrikant Fitbit. Welke is dan de beste koop? Of beter: waar zit ’m het verschil tussen de Charge 4 en de Versa 2?

FitBit Charge 4 (€ 150)

Volledig scherm De Charge 4. © FitBit

Toen FitBit in april de Charge 4 lanceerde, zaten er veel nieuwigheden in. Zo zijn er nu een ingebouwde gps, Spotify-bediening en functies die daarvoor alleen in de volwaardige smartwatches van FitBit zaten, zoals de slimme alarmklok Smart Wake. Die functie houdt in dat je gewekt wordt met trillingen, op een moment rond het ingestelde alarm waarop je het minst diep slaapt. Dezelfde sensoren worden gebruikt voor het meten van de kwaliteit van je slaap.

Een ander nieuwtje, interessant voor sportievelingen: de Active Zone Minutes. Op basis van onder andere je hartslag analyseert de Charge 4 dan welk soort oefening je doet en of die onder vetverbranding, cardio of piekprestatie valt. Zo kan je Fitbit je vertellen of je dagelijks of wekelijks wel voldoende beweging kreeg. De gps is vooral handig om je smartphone thuis te kunnen laten wanneer je gaat sporten en je route wil tracken.

En dan zijn er nog dezelfde functies die je al kreeg bij de Charge 3: klok, stopwatch, weerbericht, hartslagsensor, mobiel betalen met Fitbit Pay.

FitBit Versa 2 (vanaf € 171)

Volledig scherm De Versa 2. © FitBit

De Fitbit Versa 2 dan. Als je de Charge 4 naast de Versa 2 legt, valt allereerst het eenkleurige display op van de Charge, terwijl de Versa 2 een kleurenscherm heeft. Het tweede essentiële verschil: de Versa 2 heeft géén ingebouwde gps. Het derde verschil: hij is ook 20 euro duurder.

De Versa 2 heeft veel voordelen. Het scherm is veel mooier (en dus in kleur) en de centrale chip die je sportdata verzamelt werkt veel sneller. Hij heeft ook de hierboven beschreven Smart Wake-functie, maar plakt extra een slaapscore op je nachtrust, op basis van je hartslag, rusteloze momenten en diverse slaapfases.

En dan is er nog de ‘Estimated Oxygen Variation Graph’. Kort samengevat: een grafiek in je Fitbitapp die een schatting geeft van de variaties van het zuurstofgehalte in je bloed. Schommelingen in dit zuurstofgehalte zouden een indicatie zijn van veranderingen in de ademhaling tijdens de slaap. De data voor deze functie worden gegenereerd door de rode en infrarode sensoren aan de achterkant van je Versa.

En tenslotte is de Versa 2 uitgerust met Fitbit Pay en een gps-functie via de smartphone en is het toestel ook waterdicht tot 50 meter diep. De Versa 2 heeft een wat lagere batterijduur dan de Charge 4, maar dat komt natuurlijk omdat het kleurenscherm, de extra functies en de snellere processor meer energie vreten. In energiebesparingsmodus trekt hij het nog steeds vijf volle dagen, tegenover de zeven van de Charge 4.

Conclusie: welke is de juiste voor jou?