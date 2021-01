CoronaMelder: leuk voor erbij, maar zeker geen wondermiddel

Coronamel­der slaat alarm na bezoek aan teststraat: kun je besmet raken in de wachtrij bij GGD?

27 december NIJMEGEN - De drukte bij de XL-teststraat in Nijmegen heeft voor sommige inwoners nogal ongewenste gevolgen. Zo kreeg de Nijmeegse Jeannet Saat op tweede kerstdag een melding van de app coronamelder dat ze op 22 december bij een besmet persoon in de buurt is geweest. Maar die dag was ze enkel uit huis geweest voor een bezoek aan de teststraat. Bestaat er een kans besmet te raken in de wachtrij?