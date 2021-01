Deze 5 Nederland­se esporters wonnen in 2020 samen ruim 200.000 euro met gamen

31 december Dat er met veel gamen geld te verdienen is, is de afgelopen jaren wel gebleken. Maar welke Nederlanders deden dat in 2020, grotendeels middenin een pandemie, het beste? Dit zijn de vijf Nederlanders die in 2020, volgens EsportsEarnings.com, het meeste geld wonnen met esports.