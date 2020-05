Criminelen misbruiken Europese supercomputers voor delven cryptovaluta

De criminelen kregen toegang via gekaapte logins. De incidenten vonden vorige week plaats bij supercomputers in Duitsland, het VK en Zwitserland en vermoedelijk ook in Spanje. Afgelopen maandag trok een onderzoeksinstituut in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg aan de bel, nadat vijf van zijn clusters last hadden van beveiligingsincidenten. Later die week volgden ook supercomputers in München, Dresden en die van het aan de grens gelegen Julich Research Center.

In Zwitserland is de externe toegang tot een supercomputer van het Swiss Center of Scientific Computations stopgezet na een cyberincident en in het Verenigd Koninkrijk heeft de University of Edinburgh zijn Archer-supercomputer uitgezet na misbruik van logins. Volgens beveiligingsonderzoeker Felix von Leitner is daarnaast een supercomputer in Barcelona getroffen. Techsite ZDNet zette alle incidenten op een rij.

De supercomputer Archer, kort voor Advanced Research Computing High End Resource, van de univeriteit van Edinburgh.

Een verband tussen de incidenten is nog niet bewezen, maar het Computer Security Incident Response Team voor de European Grid Infrastructure rapporteert over twee incidenten en claimt dat een criminele groepering zich op academische datacenters richt om cryptovaluta te delven en van het ene op het andere slachtoffer overspringt via buitgemaakte inloggegevens.