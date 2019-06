Crypto-ondernemer betaalt 4 miljoen euro voor lunch met megabelegger Warren Buffett

Hysterisch schreeuwen­de buur blijkt dolgelukki­ge man die éindelijk spelletje uitspeelde

17:30 Een bezorgde man in een flatgebouw schakelde gisteren de politie van de West-Vlaamse zone Kouter in omdat zijn onderbuurman hysterisch werd, maar bij aankomst stelden de agenten vast dat de man niets verkeerds van plan was. Hij had net, na meer dan een jaar, een computerspel tot een goed einde gebracht.