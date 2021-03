‘Cryptotelefoondienst Sky gekraakt in België’

Amerikaan­se bloedbank wil bloed zien van gamers

4 maart De Amerikaanse bloedbank Blood Centers of America (BCA) is een samenwerking aangegaan met de grootste Amerikaanse League of Legends-competitie (LCS), om het doneren van bloed te stimuleren. De bloedbank wil met de campagne First Blood Saves Lives een oproep doen aan gamers om hun bloed te doneren. Donoren worden beloond met een skin in de populaire game.