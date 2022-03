Cybercriminelen zijn niets zonder een behulpzame ‘klantenservice’

Metaverse bestaat al jaren: Sjouwke (63) heeft vijftien jaar lang een relatie in Second Life

Terwijl de grote techbedrijven werken aan hun eigen versies van de metaverse, doen de eerste toepassingen erg denken aan een al veel langer bestaande virtuele wereld. De 63-jarige Sjouwke Nubé is al vijftien jaar elke avond in Second Life te vinden.

9 februari