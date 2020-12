Dankzij deze stappentellers zet je gemakkelijk tienduizend stappen

Man laat iPhone op 610 meter hoogte uit vliegtuig vallen, toestel blijkt nog te werken

18 december De meeste mensen raken al in paniek wanneer hun smartphone van de bank op de vloer valt, maar wat als je 610 meter hoog in een vliegtuigje zit en je plots je toestel uit het raampje ziet vallen? Het overkwam een Braziliaanse documentairemaker met zijn iPhone 6s. Niet alleen overleefde de iPhone de duikvlucht, de camera had de val ook nog eens netjes opgenomen op video.