Dansje van voetbalteam uit Bladel gaat wereld rond: ‘Niet te beschrijven’

Op de video is te zien hoe Van Sambeeck in de kleedkamer ogenschijnlijk uitglijdt en zijn hand bezeert. Zodra hij naar zijn pols grijpt, gaat de camera over naar de rest van het team en doen ze allemaal een dansje waar ze met hun pols bewegen. En dat alles op de muziek van een bijna tien jaar oude megahit uit India.



,,We zagen op TikTok een dansje uit India opduiken’’, vertelt de jonge voetballer. ,,Daarin deed een man alsof hij zijn hand verbrandde en daarna begon hij met zijn hand te zwaaien.’’ De voetballers besloten op dezelfde muziek het dansje een eigen twist te geven, en gaan daarmee nu viraal. De video heeft op TikTok tienduizenden likes, reacties en miljoenen views.



Van Sambeeck: ,,Eerst kwamen de reacties vooral uit India zelf, maar nu gaat het in Duitsland ook heel hard.’’ De onder voetbalfans zeer populaire Instagrampagina 433 nam de video over en daar is de video nu de meest bekeken ooit. Ook voetballers van PEC Zwolle deden het dansje na een goal afgelopen weekend. ,,We hadden van tevoren echt niet durven zeggen dat we dit zouden bereiken.‘