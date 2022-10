Data toegangspassen Tweede Kamerleden op straat na hack bij IT-bedrijf

ID-ware is eind september gehackt door een criminele groepering met de gijzelsoftware ALPHV/BlackCat, zo valt te lezen op hun site op het darkweb. Daarbij is dus ook een grote hoeveelheid data gestolen en online gezet, meldt de krant. Die data kan potentieel worden ingezet om toegang-of identiteitscontrole te omzeilen.

Inmiddels zouden er maatregelen zijn genomen om problemen bij de Tweede Kamer vanwege het lek te voorkomen. Of ID-ware in is gegaan op de losgeldeis van de hackersgroep, is onduidelijk. Een operationeel manager van ID-ware wilde tegen de Volkskrant niets zeggen over de impact van de hack. De Tweede Kamer was niet bereikbaar voor een reactie.