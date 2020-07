Datalek bij Bol.com, duizenden adressen van gebruikers waren wekenlang zichtbaar

Als nieuw verpakte Super Mario Bros. is met meer dan 100.000 euro duurste videospel ooit

13 juli Op een veiling in de Verenigde Staten is een als nieuw verpakt exemplaar van Super Mario Bros. voor het Nintendo Entertainment System (NES) verkocht voor 114.000 dollar (bijna 101.000 euro). Het videospel uit 1985 is daarmee het duurste ooit.