Dave Roelvink veegt vloer aan met FaceApp: ‘Mensen denken dat je net een beroerte hebt gehad’

Op Instagram deelde Dave Roelvink vanmiddag een stralende foto van zichzelf. Daarop heeft hij een opvallend afgetraind gezicht. Hij schrijft erbij: ‘Firma list en bedrog.’ Daarmee doelt hij op het Russische FaceApp, waarmee op basis van kunstmatige intelligentie een gezicht kan worden aangepast. De tool won twee jaar terug flink aan populariteit door verouderingsfilters . Inmiddels wordt hij ook gebruikt door influencers om er beter uit te zien. In zijn Stories legt Dave uit dat hij dat een slechte ontwikkeling vindt. ,,Ik zag gisteren zo’n sponsoring van de FaceApp. Ik ben er even mee tekeergegaan. Ik heb heel veel van jullie door”, zegt hij spottend. De 27-jarige entertainer besloot zelf de proef op de som te nemen. ,,Ik heb een foto van mezelf gepakt, voordat ik dat gezeik weer krijg dat ik mensen beledig. Het is een foto waarop ik 15 kilo zwaarder was en daar heb ik die app overheen geknald. Je weet niet wat je ziet! Mensen trap niet in die online foto’s.”

Beroerte

Dave roept zijn volgers op de app ‘alsjeblieft niet te gebruiken'. ,,Je moet uiteindelijk toch in het echt met iemand afspreken. Je wil gewoon niet als je aan komt lopen dat iemand denkt dat je net een beroerte hebt gehad. Dus ik zou zeggen: blijf lekker jezelf. Je bent mooi zoals je bent.”



Zelf is Dave natuurlijk niet vies van enkele aanpassingen, maar dan wel in het echte leven. Zo liet hij zich een gloednieuw hagelwit gebit aanmeten in Turkije. Al ging dat ook niet zonder slag of stoot. Binnen korte tijd brak er een stuk van zijn tand af toen hij een broodje at.