Davina Michelle en Snelle geven online-optreden in Rijksmuseum

Davina en Snelle herschreven onlangs de tekst van het beroemde nummer 15 miljoen mensen van Fluitsma & Van Tijn. Hun versie, 17 miljoen mensen genaamd en qua tekst goed passend bij de coronacrisis, staat voor de vierde week bovenaan de Top 40.



De artiesten twijfelden geen moment toen het verzoek kwam om voor Koningsdag in het Rijksmuseum op te treden. Snelle: ,,Ik ben enorm vereerd dat we zijn gevraagd om iets moois te doen op Koningsdag. Het is fantastisch dat we in het Rijksmuseum tussen de meesterwerken mogen optreden.”



Davina Michelle en Snelle komen niet alleen naar het Rijks, het optreden bevat ook verrassingen. Davina: ,,Natuurlijk zal het raar zijn om in deze schitterende omgeving te staan zonder publiek, maar we hopen op deze manier iets moois te geven aan heel Nederland op Koningsdag. Het voelt goed om juist op deze bijzondere dag nog een keer onze single 17 miljoen mensen te spelen.”



Het concert is maandag vanaf 09.00 uur te volgen op: Youtube.com/ingnl