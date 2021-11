DDos-aanval treft rechtspraak

Met een (Distributed) Denial-of-Service-aanval (DDoS-aanval) wordt de capaciteit van online diensten of de ondersteunende servers en netwerkapparatuur aangevallen. Het resultaat van deze aanval is dat online diensten slecht of helemaal niet meer bereikbaar zijn voor medewerkers of bezoekers.

Burgers, advocaten en andere professionele procespartijen kunnen problemen ondervinden bij het bezoeken van rechtspraak.nl en het raadplegen van online registers en - formulieren, meldt de Raad. Ook is het niet mogelijk om online zittingen bij te wonen en zijn diensten waarvoor moet worden ingelogd (zoals de roljournalen, Mijn Rechtspraak, Mijn Strafdossier en andere portalen) slecht bereikbaar.

De data van gebruikers zou niet in gevaar zijn, maar het is onduidelijk hoe lang de problemen nog duren. Bezoekers wordt verzocht later opnieuw te proberen van de diensten gebruik te maken.

Aangifte

De rechtspraak doet aangifte tegen de aanvallers en werkt met externe leveranciers aan een oplossing, maar kan niet voorspellen hoe lang de problemen nog duren.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft op de eerste zittingsdag in het hoger beroep in de zaak Nicky Verstappen een noodverbinding opgezet, zodat belangstellenden en media ondanks de problemen het strafproces tegen Jos B. toch online kunnen volgen. In verband met de strengere coronamaatregelen is het niet mogelijk voor iedereen om het proces in het gerechtsgebouw bij te wonen.