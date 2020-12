De bitcoin gaat door het dak, deze handelaren jubelen: ‘Oma moet ze ook kunnen kopen’

eDivisie Rotterdam­se derby tussen Sparta en Feyenoord in eDivisie onbeslist na bloedstol­len­de strijd

3 december De zesde speelronde van de eDivisie begon woensdagavond met een klapper van een duel dat uitmondde in een gelijkspel. Sparta Rotterdam nam het in de derby van de avond op tegen Feyenoord. De ploegen eindigden na het tweeluik in een 4-4 gelijkspel.