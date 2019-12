De camera van deze smartphone heeft 108 (!) megapixels

ReviewHet is iets wat de tech-freak keer op keer aan familie, vrienden en kennissen hebben uitgelegd: meer megapixels betekent niet betere foto’s, want resolutie en kwaliteit van de foto’s hebben vrij weinig met elkaar te maken. Het is dus logisch dat je de wenkbrauwen fronst bij het zien van de Xiaomi Mi Note 10 telefoon met een camera die een resolutie van 108 megapixel heeft. Heeft het wel zin? Tweakers zocht het uit.

Dit is een ingekorte versie van de uitgebreide recensie van Tweakers

De Mi Note 10 is om te beginnen de eerste smartphone met een 108-megapixelcamera met de grootste camerasensor in een moderne telefoon. Met alle focus op software van de afgelopen jaren is het goed om te zien dat smartphonemakers ook veel aandacht hebben voor de camerahardware om telefoons betere foto’s te laten maken.

Daarnaast zitten er vijf camera’s aan de achterkant en soms is meer niet beter. De macrocamera voegt niet veel toe ten opzichte van de twee (!) camera’s met telelenzen. Desondanks gaan we dat in het komende jaar vaker zien. Een macrocamera en dieptesensor zijn goedkope manieren om een cameralens toe te voegen aan de achterkant. Met maar twee camera’s op de achterkant van een telefoon kun je in 2020 echt niet meer aankomen.

Volledig scherm 108 vs 27 megapixels © Tweakers

Hoewel het concept vernieuwend en modern is, hebben we op de uitwerking van Xiaomi wat aan te merken. Het belangrijkste is dat de combinatie van een camerasensor met zoveel pixels en een middelmatige processor geen gouden greep is; hij is traag en het kan wel elf seconden duren voordat een nachtfoto is verwerkt.

Dat is natuurlijk niet van deze tijd. Bovendien is de opslag niet uitbreidbaar en is 128GB relatief ruim, maar als je foto’s maakt met deze resolutie, is het zeker niet ondenkbaar dat je die ruimte binnen afzienbare tijd opvult. Zeker voor de voor Xiaomi-begrippen hoge prijs zijn dat belangrijke nadelen. Daar staat tegenover dat de prijs voor een smartphone met zo’n hagelnieuwe en unieke sensor nog best schappelijk is, zeker voor wie veel waarde hecht aan een goede camera.

Deze kennismaking met een telefoon met relatief grote camerasensor smaakt vooral naar meer. Naar verluidt verschijnt deze cameratechnologie in iets andere vorm volgend jaar onder meer in de Samsung Galaxy S11+. De megapixelrace is dus weer helemaal terug op smartphones en deze keer hoef je daar niet rouwig om te zijn.