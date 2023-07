De duurste smartphone is niet de beste, deze telefoons komen goed uit de test

Van de smartphone zijn inmiddels veel varianten. Je kunt er foto’s en video’s mee maken, appen, gamen, je locatie bepalen. En oh ja, je kunt er nog steeds mee bellen. De prijzen van deze geavanceerde apparaatjes variëren van nog net geen 100 euro tot bijna 2700 euro.

De duurste smartphone is niet per definitie de beste. Sommige dure exemplaren presteren niet zo goed. Terwijl veel relatief goedkope modellen het heel aardig doen, of zelfs gewoon heel goed.

Voor je een smartphone aanschaft, is het handig dat je je afvraagt wat je belangrijk vindt. Moet het apparaat veel geheugen hebben, ga je er vooral mee filmen, of wil je er alleen mee telefoneren?

De Consumentenbond test smartphones onder meer op de batterijduur, het scherm en de camera’s. Er zijn in totaal 283 smartphones getest die verkrijgbaar zijn. Van die 283 smartphones is een model van Google Beste Koop. Twee modellen zijn Beste uit de Test: een van Apple en een van Samsung. We beschrijven hier het goedkopere exemplaar van Samsung.

Beste uit de Test: Samsung Galaxy S23 Ultra (256 + 8 GB) - Phantom Black

Volledig scherm Samsung Galaxy S23 Ultra (256 + 8 GB) - Phantom Black. © Consumentenbond

Deze smartphone scoort op bijna alle fronten goed. Hij heeft een zeer goed scherm, een zeer goede fotocamera, goede kwaliteit van video-opnamen en hij is zeer gemakkelijk in gebruik, om er een paar aspecten uit te pikken. De Galaxy S23 Ultra is dan ook hét paradepaardje van Samsung.

Het apparaat valt onder meer op vanwege de batterijduur van 1,5 à 2 dagen. Al is die batterijduur wel afhankelijk van een aantal factoren. Bijvoorbeeld hoe helder je het scherm instelt. Maar de kans is vrij klein dat je het einde van de dag niet haalt op een volle batterijlading.

Mindere puntjes heeft de smartphone ook. Het toestel voelt misschien wat onhandig om vast te houden en te bedienen. Of wat lomp om bij je te dragen in een zak of tas. Een aantal functies ontbreken, al zal niet iedereen die missen. Het gaat bijvoorbeeld om een 3,5 mm-ingang voor oordopjes, een microSD-kaartsleuf en afspeelondersteuning voor video’s in Dolby Vision-formaat.

Tenslotte heeft deze Samsung nóg twee varianten die beide meer geheugencapaciteit hebben. Je betaalt daar wel een forse prijs voor. Maar liefst 1250 euro voor de Samsung Galaxy S23 Ultra (512 + 12 GB) en 1675 euro voor de Samsung Galaxy S23 Ultra (1 TB + 12 GB).

Beste Koop: Google Pixel 6a - Houtskool

Als je een goedkopere, maar nog steeds goede smartphone zoekt, zit je met de Google Pixel 6a goed. Het is een model met een prima prijs-kwaliteitverhouding.

Google garandeert versie-updates van Android tot minstens juli 2025 en beveiligingsupdates tot minstens juli 2027. Volgens Google krijg je de updates meestal binnen twee weken. Er is geen ander merk dat zulke concrete beloften doet over software-updates. Zo weet je zeker dat je de smartphone nog jarenlang kunt gebruiken.

Verder heeft dit toestel een goede fotocamera en zeer goede verbinding en geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken.

Minder leuk is dat de batterij best snel leeg gaat, gezichtsherkenning voor ontgrendeling van je scherm niet mogelijk is en dat de camera aan de voorkant niet automatisch scherp stelt. Maar wie daarmee kan leven, heeft voor een redelijk bedrag een goede smartphone.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.