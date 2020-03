De gloednieuwe Samsung Galaxy S20-serie onder de loep: welke past bij jou?

ReviewDe aankondiging van de nieuwe serie Galaxy S-smartphones is altijd een jaarlijks hoogtepunt, maar werd dit jaar gekenmerkt door het uitbreken van het coronavirus. Je zou bijna vergeten dat de nieuwe toptoestellen van Samsung alweer in de winkel liggen. Zijn ze jouw geld ook echt waard? Tweakers bekeek de toestellen en kwam tot een conclusie.

De keuze voor een Galaxy S-smartphone is meestal prima, omdat het doorgaans goede allround toestellen zijn die weinig steken laten vallen. Als je iemand bent die geen zin heeft om smartphones uitgebreid te vergelijken en reviews te lezen, is het meestal veilig om voor een Galaxy S-toestel te gaan. Toch zijn er elk jaar weer smartphones die op diverse vlakken beter presteren of meer snufjes hebben. De S-lijn is daardoor niet de avontuurlijkste keuze en daar probeert Samsung dit jaar verandering in te brengen met de S20 Ultra.

Wij zouden echter kiezen voor de S20 of S20+, afhankelijk van je voorkeur voor grootte. Als je een groter scherm fijn vindt: op het moment van schrijven kost de S20+ maar 50 euro meer dan de S20. Alsnog hopen we dat de toestellen in de komende tijd nog flink in prijs gaan zakken, want de adviesprijs is bij beide toestellen maar liefst 100 euro hoger dan vorig jaar.

Daar krijg je, zoals je gewend bent, smartphones voor die erg vloeiend aanvoelen, door de goede prestaties, maar ook door het 120Hz-scherm, wat er voor zorgt dat het scherm veel vloeiender is. Dat is misschien wel de grootste winst ten opzichte van de S10, al zul je het vooral bij het gamen en scrollen merken. De accuduur is ook een stap voorwaarts ten opzichte van vorig jaar. Alleen snoept de 120Hz-modus daar weer zo’n tien procent van af.

Subtiele aanpassingen

Volledig scherm Samsung Galaxy S20 © Tweakers Het ontwerp is niet echt vernieuwd, maar heeft wel wat subtiele aanpassingen die het ten goede komen, en de behuizing is stevig. Misschien nog wel het belangrijkste is dat de S20(+) amper onderdoet voor de duurdere S20 Ultra en soms zelfs beter presteert. Gelukkig maar, want we zouden het bijzonder jammer vinden als Samsung de camerakwaliteit bijvoorbeeld zou terugschroeven om een toestel van 1350 euro beter te laten verkopen.

Er is weinig mis met de S20 en S20+, dus als je toch al graag voor Samsung kiest, is er wat ons weinig reden om dit keer iets anders te doen. Dit blijven de allemansvriendjes. Dat geldt niet voor de S20 Ultra. Dit toestel zou misschien nog interessanter kunnen worden na software-updates, mocht je een groter scherm fijn vinden en de telelens belangrijk. We verwachten echter perfectie voor dit geld en daarvan is geen sprake. De Galaxy S-serie is altijd een soort startschot van een nieuw smartphonejaar, dus we zijn benieuwd waar de andere fabrikanten mee komen. Wie weet zit daar ook bijzonder goede allround-toestellen bij, maar op dit moment is die spoeling dun.

De Samsung Galaxy S20-serie

Samsung Galaxy S20

De Samsung Galaxy S20 is de compactste high-end smartphone in de S-serie. Toch is hij vrijwel even compleet als de S20+, al is de accuduur wat minder. Die is echter wel een stap vooruit ten opzichte van de S10. Het camerasysteem mag er wezen en het ontwerp van de Galaxy S-serie heeft zich inmiddels bewezen, maar het is misschien niet zo spannend meer door een gebrek aan vernieuwing. De hogere verversingssnelheid laat het toestel daarnaast soepel aanvoelen. De ontgrendeling kan soepeler, weten we van sommige andere toestellen, maar verder laat deze smartphone maar weinig steken vallen.

Samsung Galaxy S20 Plus

De Samsung Galaxy S20+ is een sterk allround toestel in de S-serie. Het is een compleet toestel met een mooi groot scherm met 120Hz-modus, waardoor het zeer vloeiend oogt. De accuduur is een stap vooruit ten opzichte van de S10+, hoewel de 120Hz-modus wel aardig wat accu kost. Het camerasysteem mag er wezen en het ontwerp van de Galaxy S-serie heeft zich inmiddels bewezen, maar het is misschien niet zo spannend meer door een gebrek aan vernieuwing. De ontgrendeling hebben we bij sommige andere toestellen soepeler gezien, maar verder laat deze smartphone maar weinig steken vallen.

Samsung Galaxy S20 Ultra