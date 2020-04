De hele dag thuis aan het werk? Dit zijn de beste headsets

Onze keuze: Logitech Zone Wireless

Het alternatief: 7Jabra Evolve 40 MS Stereo

Jabra besteedt verder ook aandacht aan het design, dat een stuk gestroomlijnder is dan bij veel andere headsets. Leuk is ook dat de koptelefoon oplicht als je in gesprek bent, zodanig dat mensen in je omgeving direct zien dat ze je beter niet kunnen storen. Het is dan ook niet gek dat de Jabra een populaire keus is van callcenters. Medewerkers kunnen de koptelefoon uren dragen. Eén nadeel: dit model is niet draadloos, waardoor je met de koptelefoon op vast achter je computer zit. Dat zorgt wel voor een flink lagere prijs.