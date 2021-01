De levensduur van je smartphone verlengen? Zo pak je het aan

Als je wil vermijden dat je smartphone stuk gaat door krassen, stoten of vuil heb je verschillende opties. Sommige accessoires beschermen alleen de achterkant van je toestel, andere ook het scherm. Let er wel altijd op dat je een hoesje koopt dat qua grootte geschikt is voor jouw toestel.

Backcovers

Volledig scherm Backcover voor de iPhone 12 Pro Max. © rv

Deze accessoires beschermen, zoals de naam al aangeeft, de achterkant van je toestel. De hoesjes zijn doorgaans van siliconen gemaakt en laten ruimte voor je camera, de aansluiting voor je laadkabel of oplader en andere knoppen. Apple heeft bijvoorbeeld zo’n hoesjes voor de iPhone 12 Pro Max, een smartphone die meer dan 1250 euro kost. Het handige aan dit accessoire is dat je het MagSafe-hoesje kan laten zitten wanneer je je smartphone draadloos oplaadt. De hoesjes zijn in acht kleuren beschikbaar en hebben een binnenkant van microvezel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bookcase

Soms wil je net iets meer bescherming. In zo’n geval kan een zogenaamde bookcase helpen. Dat is een hoesje met een flap rond de smartphone. Zo wordt niet alleen de achterkant, maar ook je scherm beveiligd. Het nadeel is dan weer dat je die cover altijd moet openklappen als je wil kijken of je een bericht hebt gekregen. Vrijwel ieder populair model heeft een bookcase, zoals deze voor de Huawei P30 Pro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Screenprotectors

Volledig scherm Belkin-screenprotector. © rv

Wanneer je de meeste zorgen over je scherm hebt, kan je gebruikmaken van een screenprotector. Dat is een beschermingslaag die je op je scherm plakt. Ze bestaan in kunststof of glas en filteren soms ook blauw licht om je ogen niet te veel te belasten. Sommige modellen, zoals deze protector van Belkin, gaan zelfs nog een stap verder. Ze beschermen je scherm niet alleen tegen krassen of barsten, maar zorgen er met hun privacyfilter ook voor dat niemand ongevraagd kan meekijken als je je smartphone verticaal houdt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een tweede (goedkope) telefoon

Ben je toch bang dat je dure toestel stuk zal gaan? Laat dan af en toe je smartphone thuis en koop een goedkoper model dat je kan meenemen als je gaat sporten of shoppen. Dit zijn wat ons betreft de beste modellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.