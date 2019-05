De Mol spant kort geding aan tegen Facebook

John de Mol zegt over het kort geding, dat op 5 juni zal dienen: ,,Het stuit me tegen de borst dat mensen hun zuurverdiende geld kwijtraken aan deze oplichterij. Mijn naam en beeltenis, en die van andere bekende Nederlanders, worden misbruikt voor het om de tuin leiden van onwetende consumenten. Iedereen begrijpt dat wij dat verschrikkelijk vinden. Facebook weigert maatregelen te nemen om dit te voorkomen", luidt het statement van de mediamagnaat, die stelt het bedrijf een kans te hebben gegeven maar tegen ‘een muur van onwelwillendheid’ aan te zijn gelopen.



De Mol wil dat Facebook stopt met het delen van de nepadvertenties, vooral omdat er veel slachtoffers zijn die worden opgelicht. Dat wil hij in de toekomst zien te voorkomen. ,,De maatregelen waar ik om vraag houden niet meer en niet minder in dan dat Facebook zich ogenblikkelijk houdt aan zijn eigen advertentiebeleid en niet in strijd handelt met de Nederlandse en Europese regelgeving.”



Waylon, Humberto Tan, Henry van Loon, Alexander Klöpping , Matthijs van Nieuwkerk: deze BN’ers figureren al veel langer in een serie nep-advertenties waarin ze misbruikt worden om schimmige bitcoin-producten aan de man te brengen. Deze namen voegen zich echter niet bij het kort geding van De Mol. Een woordvoerder van Talpa reageert: ,,Dit is echt de zaak van John, maar hij hoopt natuurlijk dat de uitkomst een breder effect heeft.”



Een andere reden waarom de eerder genoemde slachtoffers niet deelnemen aan het kort geding, heeft volgens de woordvoerder te maken met tijd. ,,De Mol wil nú actie. Voordat je met iedereen op een lijn zit, ben je weer lange tijd verder.”