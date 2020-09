De nieuwe generatie Xbox komt op 10 november en kost 500 euro

LEC Wie pakt het laatste ticket naar het WK League of Legends namens Europa?

28 augustus In het een na laatste week van de Europese League of Legends-competitie (LEC) wordt het laatste ticket naar het WK League of Legends verdeeld. Wordt het MAD Lions, dat het hele seizoen al indruk maakt, of Schalke 04, dat op het nippertje überhaupt de play-offs haalde?