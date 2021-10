De nieuwe GoPro maakt vooral mooiere slow-mo-beelden

ReviewOok dit najaar brengt GoPro een nieuwe actiecamera uit voor tijdens bijvoorbeeld het mountainbiken of surfen. Maar wat is er nou echt nieuw?

Een nieuw najaar, een nieuwe GoPro-actiecamera. Alhoewel, nieuw? Ten opzichte van zijn voorganger is er hardwarematig maar één groot verschil; een nieuwe, snellere processor. De behuizing, accu en zelfs de beeldsensor zijn verder identiek aan de camera van vorig jaar. Maakt zo’n nieuwe chip dan een groot verschil? Het antwoord is zowel ja als nee, blijkt uit onze tests.

De belangrijkste vraag is natuurlijk of die extra rekenkracht van de GP2-processor de HERO10 in de praktijk een betere camera maakt. Het antwoord is ja, maar er is geen wereld van verschil tussen de oude en nieuwe variant.

Prachtige slow-motion

De maximale foto- en videoresoluties zijn - ondanks gebruik van dezelfde beeldsensor - íéts hoger dan bij de HERO9. Voor video geldt bovendien dat de maximale framerate bij veel resoluties verdubbelt, wat betere slowmotionbeelden mogelijk maakt. Scherpe 2,7k-video geschoten met 240fps kan je achtmaal vertragen zonder dat het beeld minder vloeiend wordt. Dat levert prachtige super-slowmotionbeelden op.

Ook de elektronische beeldstabilisatie is in hogere resoluties beschikbaar dankzij de snellere processor, al is dat in de praktijk maar beperkt. Beeldstabilisatie werkt maar matig zodra het donkerder wordt. Wie hoopt bij nacht schitterende, stabiele actiebeelden te schieten, komt met de HERO10 bedrogen uit.

Geen zichtbaar verschil

Vergelijken we video’s geschoten met de HERO9 en HERO10, waarbij we voor beide gelijke instellingen gebruiken, dan is er doorgaans heel weinig tot geen verschil zichtbaar. De beeldscherpte en kleurweergave zijn bij gelijke instellingen niet van elkaar te onderscheiden.

Een echt pluspunt is wat ons betreft de nieuwe Natual-kleurmodus. Dit profiel biedt een natuurlijk ogend beeld waarbij contrast niet te sterk wordt aangezet. Het is een prima out-of-camera profiel voor wie natuurlijk ogende beelden wil.

Goedkoper met een abonnement

GoPro zet het afgelopen jaar alles op alles om zoveel mogelijk klanten te winnen voor zijn abonnementsdienst, wat een vreemd gevolg heeft voor de prijs van de camera. De adviesprijs van de HERO10 is 530 euro, maar op de site van de fabrikant koop je hem voor 100 euro minder in combinatie met een abonnement.

Waar zit dan het addertje onder het gras? Dat zit hem in het feit dat het abonnement na een jaar automatisch verlengd wordt, waarna je dus 50 euro per jaar voor de dienst betaalt. Je bent echter vrij om het abonnement tijdens het eerste ‘gratis’ jaar voortijdig stop te zetten, dus je zit er niet aan vast.

Conclusie

De HERO10 Black is een evolutie van de HERO9 Black van vorig jaar. Het belangrijkste wapenfeit is de nieuwe, snellere processor. De verschillen met met de HERO9 Black zijn zodanig beperkt dat een upgrade niet voor de hand ligt. Ben je in de markt voor een nieuwe high-end actiecamera, dan is de HERO10 wel duidelijk de beste keuze van dit moment.

De HERO10 is wat ons betreft de beste actiecamera van GoPro, maar hoe zit het met de concurrentie? Die heeft het afgelopen jaar helaas niet van zich laten horen. Alles wijst er wél op dat DJI volgende week een nieuwe actiecamera zal aankondigen als opvolger van de Osmo Action. Wanneer die camera beschikbaar is zullen we hem uiteraard testen, en vergelijken met de HERO10 Black.

