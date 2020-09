De nieuwe slimme bril van Facebook en Ray-Ban moet wél cool worden

De samenwerking tussen Facebook en Ray-Ban moet voorkomen dat de slimme bril van Facebook op de Google Glass gaat lijken. Die andere techgigant kondigde in 2012 vol bombarie de eerste smart glasses aan, maar moest de plannen in 2015 stopzetten. De bril kreeg veel kritiek omdat hij uitgerust was met een camera en bovendien al snel een stoffig imago had. Dragers van de Google-bril werden op internet al snel omgedoopt tot ‘glassholes’.

Veel details over de bril van Facebook en Ray-Ban zijn nog niet bekend. Facebook heeft aan techwebsite The Verge bevestigd dat het niet gaat om een bril met augmented reality (projecties in de echte wereld door het scherm). Mogelijk lijkt het project van Facebook en Ray-Ban daardoor meer op de Spectacles van Snap, het bedrijf achter Snapchat. De Spectacles zijn in essentie een bril met ingebouwde camera. Foto’s die je met de bril neemt, kun je later bewerken op je smartphone.