De NS wil met wifi-tracking zitplaats beter vindbaar maken

Via wifi-tracking ontvangt een bedrijf locatiegegevens van een mobiele telefoon of tablet wanneer wifi aanstaat. Gemeenten, maar ook vervoersbedrijven, kunnen het systeem inzetten om verkeersstromen van grote groepen mensen in kaart te brengen en mensen te tellen.



,,Voor ons is het van belang deze informatie te ontsluiten zodat mensen zich beter over de trein verdelen en de kans op een zitplaats groter wordt”, zegt de NS-directeur. ,,Ook voor de veiligheid is het beter als massa’s mensen zich over de trein verspreiden.”



Hoeveel mensen gebruikmaken van wifi in de trein wordt in het artikel niet gemeld.