De opvouwbare telefoon van Huawei: geen aanrader, maar wel revolutionair

De Huawei Mate Xs is de duurste smartphone die we ooit hebben gereviewd: 2500 euro. Bijna onvermijdelijk, want de prijzen stijgen voortdurend. Waar we een paar jaar terug nog opkeken van een adviesprijs van 1000 euro, is dat nu het nieuwe normaal geworden. Ook een kleine speler als Sony vraagt zonder blikken of blozen 1200 euro voor zijn nieuwe Xperia-smartphone. De Samsung Galaxy S20 Ultra kost 1350 euro. De Galaxy Fold was, met een adviesprijs van 2020 euro, tot nu toe de duurste smartphone die we hebben getest.

Deze Huawei Mate Xs heeft alles aan boord wat een smartphone anno 2020 duur maakt: veel camera’s, 5G, een accu met een behoorlijke capaciteit en een vouwbaar scherm. Het is voor het eerst dat we een vouwbare smartphone in handen hebben die het scherm aan de buitenkant heeft zitten. Voorganger Mate X kwam wel uit in China, maar is nooit in grote hoeveelheden verkrijgbaar geweest. Nu hebben we eindelijk kunnen proberen hoe het dagelijks leven is met een smartphone die niet alleen buigt, maar ook altijd zijn kwetsbaarste kant toont.

Volledig scherm Huawei Mate Xs © Tweakers

Huawei deelde reviewexemplaren uit op een evenement, dat plaatsvond toen het coronavirus Nederland al had bereikt en de eerste ingrijpende maatregelen waren genomen. Het was een kleine bijeenkomst met minder dan tien mensen en de invloed van het virus was al te merken: op tafel stond handgel en iedereen hield afstand. Door de uitbraak is dit ook een iets andere review dan normaal gesproken.

Onder normale omstandigheden neem ik een telefoon die ik aan het reviewen ben, overal mee naar toe en laat hem door zoveel mogelijk mensen even vasthouden. Dat zou nu niet verstandig zijn geweest. Door het vele thuiswerken en door minder reistijd was er nu wel veel meer tijd om met deze vouwbare smartphone door te brengen.

Mooie blik op de toekomst

Huawei heeft de Mate Xs vooral uitgebracht om te laten zien dat het in staat is een vouwbare smartphone op de markt te brengen. Met een prijs van 2500 euro zal het model wat verkoopaantallen betreft geen deuk in een pakje boter slaan, maar het is een mooie blik op een andere toekomst voor de vouwbare smartphone dan Samsung en Lenovo-dochtermerk Motorola al hebben laten zien.

Is de vouwbare smartphone met scherm aan de buitenkant een levensvatbaar idee? Jazeker. Het is handig in gebruik en voegt echt iets toe aan de gebruikservaring. Het probleem is, net als met schermen aan de binnenkant, de bescherming. Ik heb mijn reviewexemplaar heel voorzichtig behandeld, maar toch kon ik de eerste krassen al zien op de plastic screenprotector. Bovendien voel je het scherm bij het buigen een beetje loskomen van de behuizing en kraakt het scharnier. Misschien is het vouwmechanisme technisch gezien zo sterk als een tank, maar als gebruikservaring is dat niet fijn en wekt het geen vertrouwen.

Volledig scherm Huawei Mate Xs © Tweakers

Het systeem met drie lagen plastic over elkaar is slim. Het plastic scherm met een plastic beschermlaag en daaroverheen een in de fabriek bevestigde screenprotector, zorgen ervoor dat vermoedelijk minder mensen het scherm zelf stuk maken. Er zijn meer slimmigheden. De software is goed aangepast aan het veranderen van vorm en veel apps kunnen er aardig mee omgaan. Splitscreen voegt echt iets toe aan deze telefoon en wie vaak chat en andere apps tegelijk gebruikt, zal het een verademing vinden om het zo te doen.

Gebrek aan Google

Niet alleen de hoge prijs en de experimentele vorm, maar ook het gebrek aan Google-diensten maakt van deze telefoon toch geen aanrader. Apps op de telefoon krijgen is nog wel te doen voor wie er moeite voor doet, maar wie gaat elke week heel het internet afstruinen om updates te downloaden? Niemand natuurlijk, maar je apps verouderen wel. Bovendien werkt niet alles wat op andere Android-telefoons werkt, en je zult er zelf achter moeten komen wat wel en wat niet. Eén grote lijst is er niet.

Conclusie

Huawei werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat alles gaat werken, maar telefoons zijn geen proefwerken. Als je 90 procent kunt doen van wat je wilt doen, kom je toch 10 procent tekort. Er zijn ongetwijfeld mensen die ermee uit de voeten kunnen, maar er is ook een grote groep die dit niet als primaire smartphone kan gebruiken. De Mate Xs toont Huawei van zijn kwetsbare kant. Niet alleen letterlijk, vanwege het plastic scherm dat altijd naar de buitenwereld is gericht, maar ook omdat dit op een mislukking kan uitlopen, met veel mensen die gekochte exemplaren retourneren of laten repareren.