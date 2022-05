De Samsung Galaxy Book2 Pro neem je makkelijk mee, maar verwacht geen wonderen

Het is lang geleden dat Samsung een serieuze speler op het gebied van laptops was, maar met de Galaxy Book2 Pro hoopt de Koreaanse techgigant daar verandering in te brengen. Dit is een high-end laptop met optioneel touchscreen en een van de lichtste modellen op de markt.

De Galaxy Book2 Pro is verkrijgbaar in twee formaten, een compact 13,3 inch-model en een grotere 15,6 inch-editie. Beide formaten zijn met een optioneel omklapbaar touchscreen verkrijgbaar. Voor deze recensie kijken we naar het 15,6 inch-model zonder touchscreen. Voor 1500 euro krijg je een computer die slechts 1129 gram weegt en daarmee een van de lichtste laptops op de markt is.

Dat lage gewicht valt meteen op. Dat Samsung dit voor elkaar krijgt, komt onder andere door de kunststof behuizing. Dat is niet van hetzelfde harde plastic dat je op andere, meer betaalbare laptops aantreft. Samsung heeft gekozen voor materiaal met een structuur, dat niet goedkoop aanvoelt en een aardig stevige indruk geeft. Druk echter niet te hard op de behuizing, want in het midden van de zijden wil die best inveren. De laptop had steviger kunnen zijn, maar niet zonder ook dikker en zwaarder te worden.

Fijn in de bediening

Het toetsenbord van de Book2 Pro is prettig groot, met toetsen die vlak lijken maar een minimaal kuiltje hebben. Aan de zijkant bevindt zich een numeriek toetsenblokje en de toetsen hebben ongeveer zoveel travel als je van een dunne laptop zoals deze mag verwachten. Daarnaast maken de toetsen weinig geluid. Combineer dit met twee opvallend stille ventilatoren in de laptop, en de Book2 Pro is een apparaat dat je veilig naar de bibliotheek of een rustig café kunt meenemen.

De touchpad heeft een glazen oppervlak en is aan de forse kant, waardoor je makkelijk multitouchbewegingen met vier vingers kunt maken. In de rechterbovenhoek van het toetsenbord vind je een vingerafdrukscanner gecombineerd met een aan-uitknop. Aan de zijkanten van de laptop bevinden zich een USB-A-aansluiting, microSD-kaartlezer, USB-C- en Thunderbolt 4-aansluiting en een HDMI-aansluiting.

Die HDMI-aansluiting is gelijk de eerste teleurstelling, want het gaat hier om HDMI 1.4. Een onbegrijpelijke keuze, want dit betekent dat de Book2 Pro niet zonder problemen op een 4k-scherm met 60Hz kan worden aangesloten. Wie deze laptop wil gebruiken met een scherm dat op hoge resolutie draait, kan dus beter van de USB-C-aansluiting gebruik maken.

Snel maar zuinig

Binnenin de Book2 Pro vind je een Core i7-1260P-processor, afkomstig uit de Intel Alder Lake-serie. Deze is met twaalf cores een enorme verbetering ten opzichte van de vorige generatie Intel-chips. Het maakt de Book2 Pro een snel apparaat, maar we denken dat andere fabrikanten in de toekomst meer uit deze processor kunnen halen. Samsung heeft echter gekozen voor een energiezuinige configuratie, wat begrijpelijk is. Intensief gebruik van de processor zorgt voor veel hitte, en in zo’n dunne laptop heb je weinig ruimte voor koeling.

Ook het werkgeheugen let op het energieverbruik, met 16GB aan Lpddr5 geheugen. Dat is een vorm van werkgeheugen die minder stroom verbruikt, maar niet vervangbaar is. Wat je wel vrij kunt vervangen, is de harde schijf. Dat is een M.2-ssd met 512GB opslagruimte. Wie hier niet genoeg aan heeft, vindt in de laptop de mogelijkheid een tweede harde schijf aan te sluiten.

Niet uitzonderlijk

Samsung staat bekend om zijn oledschermen, dus het is logisch dat de Pro Book2 een scherm van eigen makelij bevat. Wat wel opvalt, is dat dit scherm eigenlijk heel gewoon is. Er is geen antireflectiecoating en de resolutie gaat niet verder dan 1920x1080 pixels, een stuk lager dan de 2k- en 4k-schermen die je in sommige andere laptops vindt. Opnieuw lijkt energiezuinigheid een belangrijk punt voor Samsung, want zo’n ‘gewoon’ full-hd scherm gebruikt minder energie.

Ook de kleurkwaliteit is niet perfect. Het scherm heeft een hoog contrast en de helderheid is in veel situaties toereikend, maar de kleurenweergave is vrij koud. De meeste mensen zullen het beeld prachtig vinden en genoegen nemen met de overgesatureerde kleurtjes die de laptop standaard ten toon stelt. Maar als een correcte kleurweergave voor jou belangrijk is, zal je met de bijgeleverde kleurprofielen aan de slag moeten. Dat maakt een groot verschil, maar blijft ontoereikend voor de fijnproevers.

Ook de batterijduur is niet meer dan gemiddeld. Hoewel de Pro Book2 een redelijk grote accu heeft, vraagt het oledscherm veel stroom. Tijdens het browsen houdt de laptop het bijna elf uur uit. Dat is niet slecht, maar wel een stuk korter dan andere modellen. De LG Gram 16, een laptop van vergelijkbaar gewicht, haalt bijvoorbeeld makkelijk 16 uur.

Conclusie

De Samsung Galaxy Pro Book2 combineert een laag gewicht met een 15 inch-scherm, en die combinatie is het grootste verkooppunt van deze laptop. Voor de rest gaat het hier om een apparaat dat goed maar niet uitzonderlijk is. Het scherm is prima, maar de resolutie is voor deze prijsklasse teleurstellend. Ook de accuduur is niet bijzonder.

Het is niet moeilijk om voor minder geld laptops te vinden met een snellere processor, een beter scherm of een langere accuduur. Maar die laptops bieden je geen 15 inch-computer die minder dan 1,2 kilogram weegt. Dat maakt de Book2 Pro vooral interessant voor een specifieke doelgroep, een doelgroep voor wie iedere gram telt en die meer betaalt om minder te krijgen.

