De Samsung Galaxy S10-serie onder de loep: geen teleurstellingen

ReviewSmartphone-fanaten zijn al een week of twee in pure extase, want de Samsung Galaxy S10-serie is eindelijk uit. Maar hoe goed is het vlaggenschip van Samsung nou echt? Tweakers mocht al even stoeien met de drie telefoons uit de S10-serie. Dit is hun conclusie.

De Samsung Galaxy-lijn is alweer tien jaar oud, als je de i7500 Galaxy meetelt tenminste. Op dat toestel stond al Android en Samsung was samen met HTC de enige grote fabrikant die telefoons maakte met dit mobiele besturingssysteem, dat nog in de kinderschoenen stond. De eerste Galaxy S-telefoon kwam een jaar later en was net als de i7500 geen hit bij het grote publiek. Toch zag die er al meer uit als de smartphone die we nu nog kennen, zonder d-pad en met maar drie knoppen onder het scherm. Toen in 2011 de Galaxy S2 uitkwam, brak de serie door bij het grote publiek. Inmiddels zijn we bij versie 10 en is er in de tussentijd veel veranderd.

Samsung brengt drie modellen uit als onderdeel van de S10-serie: de S10e, de S10 en de S10+. We bekeken ze alle drie.

Om maar met de deur in huis te vallen. De Galaxy S10-serie stelt niet teleur. De hardware is goed, de prestaties zijn op niveau en de software is verbeterd. Maar dat is het slechts korte verhaal, dus laten we uitweiden. Een van de opvallende punten die uit onze tests naar voren komen, is dat de accuduur er bij alle toestellen op vooruit is gegaan. Dat blijkt ook in de praktijk. Wel is de accuduur van de S10+ duidelijk beter dan die van de S10 en de S10e zit ertussenin.

Een ander positief punt is dat het camerasysteem is uitgebreid. De S10+ is ten opzichte van zijn voorganger een camera met groothoek rijker en het standaardmodel van de S10 heeft zowel de camera met telelens als de groothoekcamera. De S10e is een stuk goedkoper, maar heeft alsnog de camera met groothoeklens en die blijkt erg praktisch. Helaas hebben we moeten constateren dat de S10 bij slechte lichtomstandigheden niet kan opboksen tegen toestellen als de Mate 20 Pro en de Pixel 3. Ook is de primaire camera van de S10-serie niet altijd even slim als de concurrentie, maar dan zijn we wel een beetje aan het muggenziften. Over het algemeen schieten ook deze Samsung-toestellen weer bovengemiddeld mooie plaatjes, maar ze steken niet meer met kop en schouders boven de rest uit, zoals voorheen. Verder zijn ze veelzijdiger dan veruit de meeste high-end smartphones en bovendien is de nieuwe digitale videostabilisatie een grote stap vooruit.

Prachtige schermen

Andere sterke punten van de S10-modellen zijn het bijzonder mooie oledscherm, dat kleuren erg accuraat weergeeft en een hoge maximale helderheid heeft. De software is eveneens verbeterd, maar die krijg je op alle recente Galaxy S- en Note-modellen. Over de stereoluidsprekers zijn we erg te spreken. Ze kunnen hard en we hebben nog geen beter geluid gehoord uit een smartphone. Ook het grote scherm ten opzichte van de behuizing is fijn. Dat geldt in iets mindere mate voor de S10e, door zijn grotere schermranden, maar voor dat toestel is het ook iets minder belangrijk. Het is immers toch al niet enorm groot van stuk. Het snellere draadloos laden en de mogelijkheid om apparaten met qi-ondersteuning op de S10-smartphones op te laden zijn ook het vermelden waard.

Alle S10-varianten zijn prima smartphones, maar als we moeten kiezen, is de S10e het interessantst. Je levert relatief weinig in voor het prijsverschil, dat momenteel 150 euro bedraagt ten opzichte van de reguliere S10. Het grootste gemis is wat ons betreft de camera met telelens. Vermoedelijk kunnen veel mensen daar echter prima mee leven en is een 5,8"-scherm voldoende, want klein is dat niet. Voor liefhebbers van relatief compacte telefoons lijkt de keuze ons dus niet heel lastig, tenzij je heel graag een vingerafdrukscanner achter een gebogen scherm wilt, en meer opslag- en werkgeheugen.

Mocht je een groter scherm willen en bijvoorbeeld veel waarde hechten aan de camera met telelens, dan zijn de S10 en S10+ ook prima keuzes. Zeker als ook deze Samsung-toestellen weer snel in prijs dalen. Concluderend kunnen we de Galaxy S10-serie geslaagd noemen en zet Samsung dit jaar een grotere stap vooruit dan vorig jaar.

Samsung Galaxy S10e (Ongeveer 729 euro)

Volledig scherm S10e © Tweakers

De Galaxy S10e is een sterk high-end toestel voor een relatief zachte prijs. Hij heeft een redelijk groot scherm ten opzichte van het formaat van de behuizing en om dat te bereiken, heeft hij een gat in het scherm waar de frontcamera achter zit. Verder heeft hij een prima vingerafdrukscanner in de aan-uitknop en een kwalitatief hoogstaand oledscherm dat niet gebogen is, zoals bij de S10 en S10+. Verder heeft hij een prima camerasysteem, waarbij de groothoeklens een handige toevoeging is. De foto’s zijn van goede kwaliteit, maar de primaire camera van Samsung is op sommige vlakken voorbijgestreefd door de beste smartphones in deze prijsklasse. De behuizing is sterk, waterdicht en compact, en ligt lekker in de hand. De glazen achterkant blijft echter breekbaar en gevoelig voor vingervegen. Al met al krijg je veel terug voor de overigens redelijke prijs van dit toestel.

Samsung Galaxy S10 (Ongeveer 853 euro)

Volledig scherm S10 © Tweakers

De Galaxy S10 is een sterk high-end toestel. Hij heeft een groot scherm ten opzichte van het formaat van de behuizing en om dat te bereiken heeft hij een gat in het scherm waar de frontcamera achter zit. Verder heeft hij een prima vingerafdrukscanner achter het kwalitatief hoogstaande oledscherm en is het camerasysteem een stuk veelzijdiger dan dat van zijn voorganger en van goede kwaliteit, hoewel de primaire camera van Samsung op sommige vlakken is voorbijgestreefd door de beste smartphones in deze prijsklasse. De behuizing is sterk, is waterdicht en ligt lekker in de hand, maar de glazen achterkant blijft breekbaar en gevoelig voor vingervegen. Al met al krijg je veel terug voor de overigens flinke prijs van dit toestel.

Samsung Galaxy S10+ (Ongeveer 950 euro)

Volledig scherm De S10+ © Tweakers