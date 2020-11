De show stelen tijdens pakjesavond? Zo maak je eenvoudig een technische surprise

Razend enthousiast is Hut over technische surprises. Zo enthousiast, dat het hem moeite kost om zijn handen van de surprise van zijn kind af te houden. ‘Een balansspel’, noemt hij het. ,,Als ouder mag ik wel sturen, maar het niet overnemen. Het is zijn project, niet het mijne.”

Voor iedereen

,,Hoe cool is het om zelf iets maken wat niet alleen mooi is, maar ook écht werkt.” Of het nu draken met lichtgevende ogen zijn, danseressen die uit zichzelf pirouettes draaien of stadions waar een toeter afgaat als er wordt gescoord.