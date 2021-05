De slimme bril komt: hier werken de techreuzen aan

Geruchten over een slimme bril van Apple gaan al een tijdje, maar het bedrijf is niet de enige. Alle techreuzen lijken in de race te stappen voor de opvolger van de smartphone.

We zijn inmiddels gewend om de hele dag door informatie op het schermpje van onze smartphones te bekijken. In de toekomst hoeft dat mogelijk niet meer, als de slimme bril er is. Zo’n bril laat via de glazen informatie in je zichtveld zien, bovenop de realiteit. Denk aan pijlen voor navigatie, maar ook gewoon berichtjes en video’s die op de muur zweven.

Deze technologie is niet helemaal nieuw. Google verkocht in 2013 de Google Glass, een slimme bril met een klein schermpje in de ooghoek. De bril had ook een camera aan de voorkant en een touchpad aan de zijkant. De gadget was toen geen groot succes en een tweede versie werd exclusief voor de zakelijke markt gemaakt. Toch weerhoudt dat techbedrijven er niet van om de technologie verder te ontwikkelen.

Wat is er nu al?

Er worden nu verschillende slimme brillen verkocht voor consumenten, maar met zeer specifieke doeleinden. Neem de Spectacles van Snapchat, waar inmiddels al een derde versie van te koop is. Wat deze bril slim maakt, is dat er twee camera’s in zijn verwerkt die het leven filmen zoals jij het ziet. De bril voegt tevens filters toe via augmented reality.

Daarnaast verkoopt Lenovo de ThinkReality A3, een bril die bekabeld wordt aangesloten aan een laptop of Mototorola-smartphone om via augmented reality virtuele schermen in de lucht te plaatsen. Het bedrijf legt daarbij de focus op privacy, want de virtuele schermen zijn alleen via jouw bril te zien.

De slimme bril van Vue richt zich volledig op audio, met muziek en audioboeken, maar ook navigatie en bellen. Net als de Echo Frames van Amazon, voor toegang tot slimme assistent Alexa.

Ook voor sporters zijn er slimme brillen te koop. De Everysight is voor fietsers, met informatie over je snelheid en hartslag altijd in beeld. Slimme zwembril FORM Swim Goggles is voor professionele zwemmers om tegen zichzelf te strijden voor de snelste tijd.

Facebook Aria

Deze specifieke doeleinden zijn leuk, maar daar bereik je geen grote groep consumenten mee. De techreuzen willen het daarom wat grootser aanpakken. Facebook en Ray-Ban werken samen aan Facebook Aria. Deze bril moet via augmented reality allerlei informatie op de glazen tonen. Tevens worden er camera’s, microfoons en gps toegevoegd. Om de bril te besturen worden handgebaren gebruikt.

Facebook stelt dat Aria voorlopig nog niet voor consumenten is bedoeld, maar dat de bril intern wordt getest om te leren over de hardware en software die er nodig zijn om een augmentedrealitybril te maken. De eerste versie van Project Aria heeft tevens nog geen scherm, maar wordt verbonden met een smartphone. Voor een echte augmentedrealitybril denkt Facebook nog zeker vijf tot tien jaar nodig te hebben.

Google en Apple

De brillen die de komende jaren uitkomen zullen de smartphone dus nog niet vervangen, maar moeten worden gezien als een extensie van de smartphone. Toch zijn bedrijven als Google, Apple en anderen al wel druk bezig met wat er daarna komt.

Voornamelijk de geruchtenmolen rond de bril van Apple draait op volle toeren, omdat het bedrijf talloze patenten aanvraagt rond slimme brillen. Zo zou Apple eerst aan een bril werken voor virtual reality, waarbij de gebruiker wordt afgesloten van de werkelijkheid om een virtuele werkelijkheid te stappen. Vergelijkbaar met de Oculus Quest van Facebook. Pas daarna wordt er een Apple-bril voor augmented reality uitgebracht, waarbij digitale elementen aan de werkelijkheid worden toegevoegd.

De techreuzen willen allemaal vooraan staan als het gaat om de mogelijke opvolger van de smartphone, maar als consumenten moeten we nog even geduld hebben.