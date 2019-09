De VS, Canada en... Holland. Waarom Disney+ bij ons begint

Het was opmerkelijk nieuws, afgelopen 19 augustus. Niet zozeer de komst van Disney's eigen streamingdienst zelf - dat was al lang en breed bekend - maar wel dat daarna. ,,Disney+ zal starten in Canada en Nederland, samen met de VS, op 12 november.” Een week later volgen Australië en Nieuw Zeeland. Op het oog logische Engelstalige startlanden als Groot-Brittannië en Ierland: ze moeten wachten. ,,De streamingdienst zal naar verwachting de komende twee jaar in de meeste belangrijke markten worden geïntroduceerd,” houdt Disney het vaag.



Waaraan heeft Nederland de primeur te danken dat we naast thuisland VS en Canada - voor Amerikanen doorgaans een verlengstuk van zichzelf - de eerste zijn?