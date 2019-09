De Walkman komt terug, maar dan zonder cassettebandjes

Lekker Makkelijk Robotstof­zui­ger Jannie is een beetje dom, maar we kunnen niet meer zonder

19:01 Nynke de Jong, Hanneke Hendrix en Alex van der Hulst schrijven per toerbeurt over zaken die het leven van jonge ouders gemakkelijker moeten maken. Alex haalde een robotstofzuiger in huis en voorspelt dat over tien jaar geen gezin meer zonder kan.