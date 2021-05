Défano Holwijn en Sylvana Simons genomineerd voor Best Social Awards

In de categorie Beste Politicus gaan Rob Jetten (D66), Habtamu de Hoop (Pvda), Pieter Omtzigt (CDA), Sylvana Simons (BIJ1), Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) de strijd met elkaar aan.



Er zijn in totaal zestien categorieën. Morgen worden de overige veertien genomineerden bekendgemaakt, waarna er op ze gestemd kan worden via de website van The Best Social Awards. De winnaars worden op 3 juni bekendgemaakt tijdens de feestelijke digitale uitreikingen.



Vorig jaar was Nikkie de Jager de grote winnaar: zij ging er vandoor met twee awards, die voor Beste Personality en Beste Positive Impact.