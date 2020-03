Deze 5 Amerikaanse nationale parken kan je virtueel bezoeken

Vorige week vertelden we al dat enkele musea virtueel de deuren open. Maar er zijn ook een paar manieren waarop je de schoonheid van de natuur kan ontdekken. Uiteraard kan je er gewoon nog zelf op uit trekken: een wandeling maken mag nog steeds bij jou in de buurt en bewegen blijft belangrijk. Ook in coronatijden. Maar Google Arts & Culture steekt je ook een digitaal hart onder de riem. Je kan virtueel langsgaan in vijf Amerikaanse nationale parken: de Kenai Fjords in Alaska; Hawai’i Vulkanen in Hawaï; Carlsbad Caverns in New Mexico; Bryce Canyon in Utah en Dry Tortugas in Florida.