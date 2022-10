Deze apps en tools helpen je om af te vallen

Om af te vallen moet je simpelweg een calorietekort hebben. Dat wil zeggen dat je minder calorieën binnenkrijgt dan je verbruikt. Je kunt je caloriebehoefte, die gebaseerd is op onder meer je lengte, gewicht en levensstijl, berekenen via verschillende online calculators.

Dit helpt bij het afvallen

1. Voedingsdagboek bijhouden

Het bijhouden van een voedingsdagboek, bijvoorbeeld door middel van apps zoals MyFitnessPal, Mijn Eetmeter (van het Voedingscentrum) of Lifesum, kan je helpen om een calorietekort te behalen. Je vult in welke producten je geconsumeerd hebt en de juiste macro’s, oftewel de hoeveelheid vetten, koolhydraten en eiwitten, worden automatisch voor je ingevoerd.



Heb je geen behoefte aan het gebruik van een app, dan kun je de gegevens natuurlijk handmatig invoeren in Microsoft Excel, Google Spreadsheets of gewoon ouderwets op een papiertje. Dat kost misschien iets meer werk dan met een van bovenstaande apps, maar het werkt net zo goed.

Veel van deze voedingsdagboeken kunnen echter je dagelijkse verbrande calorieën bijhouden (op basis van gegevens van je telefoon of smartwatch) en deze in je voedingsdagboek verwerken, zodat je een beter beeld hebt van het aantal calorieën dat je verbruikt.

2. ‘Intermittent fasting’

Ook intermittent fasting, oftewel periodiek vasten, kan helpen om minder calorieën binnen te krijgen dan je verbrandt. Je slaat hierbij bijvoorbeeld je ontbijt over en begint pas tussen 12.00 of 13.00 uur met je eerste maaltijd van de dag. Je eet daarna bijvoorbeeld in een tijdsvenster van acht uur. Je geeft jezelf hierdoor minder tijd op een dag om te eten, waardoor het makkelijker is om een calorietekort te bereiken. Na die acht uur begint het vasten weer. Er zijn nog meer verschillende schema’s die je kunt aanhouden, het gaat erom wat voor jou werkt en waar jij je prettig bij voelt.



Het is niet zo dat je door later te beginnen met eten futloos wordt of minder geconcentreerd bent; je kan er juist alerter door worden. Door vanaf het moment dat je wakker bent tot je eerste eetmoment voldoende water te drinken (ook daarna is genoeg drinken belangrijk), is het makkelijker om deze periode door te komen. Na een aantal dagen van intermittent fasting, zal je waarschijnlijk merken dat je pas veel later op de dag honger begint te krijgen.

Er zijn aardig wat apps beschikbaar die je kunnen helpen om deze levensstijl vol te houden. Apps zoals Window (niet te verwarren met het vrijwel gelijknamige besturingssysteem van Microsoft), Fastic en Zero kunnen voor je bijhouden wanneer het tijd is om te vasten en tussen welke uren je mag eten. De apps zijn beschikbaar voor zowel Android als iOS.

Geen behoefte aan externe apps om je hierbij te helpen? Je kunt natuurlijk ook voor elke dag wekkers instellen op je telefoon: eentje wanneer je mag beginnen met eten en eentje wanneer je weer start met vasten.

3. Apps voor het sporten

Naast het letten op je eetgewoontes doe je er goed aan om zoveel mogelijk te bewegen. Je verbrandt hiermee calorieën. Bouw je spiermassa op, dan verbrand je ook meer calorieën in rust. Door te bewegen en/of door spieren op te bouwen, kom je dus makkelijker aan een calorietekort. Er zijn verschillende apps die je hierbij kunnen helpen.



Zo kun je apps gebruiken als Strava of Runkeeper. Deze houden bijvoorbeeld je wandel-, hardloop-, of fietsroute bij en geven je een beeld van het aantal calorieën dat je hebt verbrand. Ze houden je bovendien gemotiveerd doordat je doelen kunt instellen en meldingen kunt ontvangen wanneer het weer tijd is om aan de bak te gaan.

Ga je liever naar de sportschool? Met apps als Fitbod en Virtuagym kun je jouw work-outs bijhouden en trainingsschema’s maken. Deze apps laten je daarnaast zien hoe je bepaalde oefeningen in de sportschool (of thuis) correct uitvoert, of het nu om oefeningen met dumbbells of een fitnessbal gaat of om krachtapparaten waarmee je bijvoorbeeld een chestpress of shoulderpress kunt uitvoeren.

Een goed sporthorloge helpt ook om je fitnessdoelen bij te houden. BestGetest heeft de beste smartwatches voor sporters getest.

4. Gewoontes aanleren

Behalve apps die je helpen met je voeding en beweging, kunnen bepaalde apps je helpen om je nieuwe levensstijl vol te houden. Je kunt namelijk je gewoontes bijhouden door middel van apps als Habitica, Streaks (alleen voor iOS) en Loop (alleen voor Android). De apps helpen je om doelen te bereiken en nieuwe gewoontes aan te leren. Dat kan bijvoorbeeld een dagelijkse wandeling zijn of het niet eten van een vette hap. Bovendien houden deze apps je gemotiveerd. Habitica maakt zelfs gebruik van game-elementen om je doelen te bereiken.



5. Ontstressen zonder aan te komen

Als je langdurig met de nodige stress kampt, kun je mogelijk wat sneller gaan snaaien en een zak chips open trekken. Totaal niet erg om dit zo nu en dan te doen, maar als je (bijna) dagelijks een volle zak leeg eet, zal je eerder aankomen dan afvallen. Daarom is het belangrijk om ook iets aan je mogelijk hoge stressniveau te doen als je van plan bent om af te vallen.



Ook hier zijn een aantal apps die je daarbij kunnen helpen, waaronder Headspace, Calm en Happify. Die laatste app helpt je negatieve gedachten te verminderen door middel van spelletjes en quizzen. Calm kan je helpen tot rust te komen met ademhalingsoefeningen en Headspace biedt weer oefeningen die je bijvoorbeeld een betere nachtrust kunnen bieden of je beter om kunnen laten gaan met eventuele angsten.

