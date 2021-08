Deze apps helpen je om beter te slapen

Sleep Cycle – Android & iOS

Wie van harde cijfers en statistieken én slimme toepassingen houdt, is bij Sleep Cycle aan het juiste adres. Deze app analyseert je slaapritme en kiest op basis daarvan het beste moment om je wakker te maken. De app maakt daarvoor gebruik van de microfoon van je telefoon. Het is de bedoeling dat je de app opent, je telefoon op een nachtkastje legt met de microfoon naar je gericht, en dat de hele nacht zo volhoudt. De microfoon registreert je bewegingen gedurende de nacht en negeert andere geluiden.

Het idee erachter is niet alleen om een grafiek te genereren om te laten zien hoe je slaapt, maar ook om te detecteren wanneer je in een staat van lichte slaap bent, zodat je met een zacht, rustgevend alarm rustig wakker kunt worden. Voordat je het trackingsysteem van Sleep Cycle start, voer je een periode van een half uur in voor wanneer je ‘s ochtends wilt opstaan, in plaats van een exacte tijd. De slimme wekker moet dan alleen afgaan op een geschikt moment, in plaats van je onaangenaam uit een diepe slaap te rukken.

Sleep Cycle is in principe gratis te gebruiken, maar voor de premium-versie mag je na een week 29,99 euro per jaar betalen. Dat heeft zo zijn voordelen: je krijgt nog meer analyses en lange termijntrends en je kunt de apps bijvoorbeeld aan slimme lampen van Philips koppelen.

Calm – Android & iOS

Calm is feitelijk een app met muziek en korte audioverhalen die je helpt bij een goede nachtrust, maar ook je stemming in de gaten houdt. De app biedt daarnaast zaken als ademhalingsoefeningen en stretchoefeningen. Je kunt bedtijd- en mindfulness-reminders instellen, en de app vragen om één keer per dag je stemming te controleren. Het gaat dus niet alleen om het monitoren van je slaap maar ook om je geestelijk welzijn.

De achtergrondmuziek is heerlijk om bij in slaap te vallen, maar je kunt ook beroemdheden zoals Matthew McConaughey een audioverhaal laten voorlezen. Daarnaast zijn er meditatieoefeningen die de gebruiker tot rust brengen. Deze variëren van een paar minuten tot bijna een uur.

Het nadeel van Calm? De app is een week gratis te gebruiken en kost daarna bijna 60 euro per jaar. Dat is een flink bedrag als je beseft dat veel van Calms onderdelen natuurlijk ook gratis online te vinden zijn.

Pillow – iOS

Wil je je telefoon niet de hele nacht aan hebben staan maar wel je slaap monitoren, dan biedt Pillow uitkomst. Deze mooie slaap-app werkt namelijk ook met een Apple Watch. Net als Sleep Cycle monitort de app je slaap en kun je een ideaal moment vaststellen om wakker te worden. Slaap wordt gemeten via de bewegingen van je lichaam en de geluiden die je maakt. Je kunt dus ook geluidsfragmenten opnemen om te horen of je snurkt.

Iedere slaapsessie wordt in een mooie grafiek gepresenteerd en voorzien van een score. Gebruik je de app via een Apple Watch dan wordt ook je hartslag meegenomen in de grafiek. De app is gratis maar wil je meer gedetailleerde informatie dan kun je een abonnement afsluiten voor 29,99 euro per jaar of 4,99 euro per maand.

