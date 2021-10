Deze gamestreamers verdienen miljoenen: de grootsten op Twitch

Wie populair is op gamesite Twitch, kan daar met gemak miljoenen euro’s mee verdienen. We zetten de grootste omzetdraaiers op een rij.

Het is normaal gesproken flink wat giswerk om de best verdienende streamers aan te wijzen. Twitch houdt gegevens over omzet geheim, en lang niet iedere videomaker deelt zomaar zijn boekhouding.



Een recent datalek bracht daar echter verandering in. Bijna alles van Twitch kwam op straat te liggen, waaronder ook de omzet die op de site is geboekt. Uit die gegevens blijkt dat de volgende kanalen in de top 10 staan:

1. Critical Role - 9,6 miljoen dollar

2. xQcOW - 8,5 miljoen dollar

3. simmit1g - 5,8 miljoen dollar

4. Tfue - 5,3 miljoen dollar

5. Nickmercs - 5,1 miljoen dollar

6. ludwig - 3,3 miljoen dollar

7. TimTheTatman - 3,3 miljoen dollar

8. Atloar - 3,1 miljoen dollar

9. auronplay - 3,1 miljoen dollar

10. Lirik - 3 miljoen dollar

Bovenstaande cijfers zijn van een periode van ongeveer twee jaar: van augustus 2019 tot aan oktober 2021. Het is niet duidelijk wat bovenstaande kanalen in de periode daarvoor precies hebben verdiend. En het zijn uiteraard brutobedragen waarover achteraf vermoedelijk nog best wat belasting is betaald.

Dungeons & Dragons en Overwatch

De grote winnaar qua omzetcijfers lijkt Critical Role. Op dit Twitch-kanaal spelen bekende stemacteurs met elkaar Dungeons & Dragons. We wisten al dat dit een succes was: sinds de opkomst van Critical Role is Dungeons & Dragons ineens megapopulair, en volgend jaar worden de Twitch-avonturen getransformeerd in een eigen tv-serie.

xQcOW is volgens het lek de meest succesvolle gamer op de site. Hij is al sinds 2014 actief op de site en werd vooral populair als professioneel Overwatch-speler.

Buiten Twitch

Hoewel het lek een idee geeft van hoeveel streamers op Twitch verdienen, hoeven dit niet per se de best verdienende kanalen op de site te zijn. Veel videomakers verdienen immers ook op andere manieren hun geld.

Zo zijn er streamers die fans vragen te doneren op de website Patreon, waarvoor ze in ruil toegang krijgen tot extra materiaal. Grote esporters sluiten bovendien sponsordeals, zoals dat ook bij voetbalclubs gebeurt. Het kan daarbij gaan om grote bedragen. Maar omdat deze deals buiten Twitch lopen, staan ze niet vermeld in bovenstaande top 10-lijst.

