Deze goedkope nieuwe smartphone heeft een geheim tweede scherm

Sinds het lanceren van de Apple iPhone X hebben steeds meer telefoons de zogenaamde notch: een hap uit het scherm om de camera en sensoren te huisvesten. Die is nodig om de voorkant van de telefoon volledig uit scherm te laten bestaan zonder dat de opties om selfies te maken verloren gaat. Zo'n notch is echter storend voor veel gebruikers. De Chinese telefoonfabrikant Nubia heeft een oplossing: een geheim scherm aan de achterkant van de telefoon. Tweakers bekeek het apparaat in Las Vegas.

Volledig scherm Nubia X © Tweakers Er zijn natuurlijk ook andere oplossingen voor dit ‘probleem’. Zo hebben we de laatste maanden verschillende telefoons gezien die de camera omhoogschuiven uit de behuizing, zoals de Oppo Find X, de Xiaomi Mi Mix 3 en de Vivo Nex S. Later dit jaar verwachten we dat er veel telefoons uitkomen waarbij de notch niets meer is dan een klein rond hapje uit het scherm, puur voor de camera. Dat er nog een andere route is, bewijst het Chinese Nubia. Op de CES kwamen we Nubia’s nieuwste smartphone tegen: de Nubia X, die geen notch heeft en niets laat uitschuiven, maar dit probleem op een heel andere manier oplost.

De voorkant van de Nubia X is vrijwel enkel scherm, met schermranden boven en onder die iets breder zijn dan die aan de zijkant. Dat levert een eenvoudig en strak uiterlijk op. Een frontcamera heeft de Nubia X dus niet, maar een telefoon waarmee je geen fatsoenlijke selfies kunt maken is, zeker in Nubia’s thuisland China, bij voorbaat kansloos. Om foto’s van jezelf te kunnen nemen is in principe geen extra camera op een telefoon nodig, moeten de technici bij Nubia hebben gedacht. De enige reden dat we frontcamera’s hebben, is dat als we de camera achter op de telefoon gebruiken om een foto van onszelf te maken, we niet op het scherm kunnen kijken.

De oplossing omgedraaid

Volledig scherm Tweakers © Tweakers

Volledig scherm Tweakers © Tweakers Dus waarom niet in plaats van een extra camera naast het scherm een extra scherm naast de camera? Dat is precies wat ze bij Nubia hebben gedaan. Aan de achterzijde van de telefoon zit onder de hoofdcamera een 5,1"-oledscherm. Of je nou foto’s maakt van een landschap of van jezelf, je gebruikt dezelfde cameracombinatie met een 24 megapixel- en en een 16 megapixelmodel. Je wisselt enkel van scherm, afhankelijk van de situatie.



Het is een creatieve oplossing, die in de praktijk, door de manier waarop het scherm in de behuizing is verwerkt, indrukwekkender is dan hij op papier klinkt. Waar we normaal gewend zijn dat een scherm zwart oogt als het uitstaat, zie je het scherm op de Nubia X vrijwel niet als het niet is geactiveerd. Het gaat geheel verscholen in de blauwe, spiegelende achterkant van de telefoon. Ga je met je neus boven op de behuizing zitten, dan kun je heel subtiel de randen van het scherm ontwaren, maar bij normaal gebruik lijkt het scherm compleet te verdwijnen.

Om dat te bewerkstelligen heeft Nubia simpelweg gekleurd glas aan de achterkant gebruikt, in plaats van het transparante glas dat we van normale telefoons kennen. Hoewel het in eerste instantie wellicht heel fragiel lijkt om een scherm aan de achterkant te plaatsen, zijn telefoons met glas aan de voor- en achterzijde in het afgelopen jaar gemeengoed geworden. Wat afwerking betreft is de Nubia X eigenlijk niet anders dan een moderne iPhone of Galaxy-telefoon. Het grote verschil is natuurlijk dat een dikke kras of barst aan de achterkant van je glazen behuizing geen praktische problemen met zich meebrengt en die bij de Nubia X tot gevolg heeft dat je scherm wellicht niet meer werkt.

Een telefoon met twee schermen klinkt wellicht als een marketingtrucje, maar in de praktijk blijkt het concept prima te werken. Zowel de implementatie met het besturingssysteem als de manier waarop het scherm in de glazen behuizing is weggewerkt, is goed uitgedacht. De voorzijde van de telefoon bestaat vrijwel alleen uit scherm en je krijgt er nog wat unieke functies bij, zoals de multitaskingstand. Heel duur maakt het de telefoon niet. Voor omgerekend 485 euro krijg je een 6,2"-telefoon met een uitstekende chip, 6GB geheugen, 64GB opslag, dubbele camera’s, twee vingerafdrukscanners en dus twee schermen.