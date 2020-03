Deze musea kan je virtueel bezoeken als je thuis zit door corona

In coronatijden blijven we het best allemaal in thuis. Het ideale moment voor een Netflix-marathon of lekker lui nietsdoen. Snak je toch naar een vleugje cultuur? Dan kan je een visueel bezoek brengen aan enkele musea.

Theatervoorstellingen zijn afgelast, concertzalen sluiten de deuren en ook in de bioscopen valt tegenwoordig niets te beleven. Heel begrijpelijk, want de strijd tegen het coronavirus vraagt om drastische maatregelen, maar het zorgt er wel voor dat we op onze cultuurhonger blijven zitten. Gelukkig bestaat er een handige manier om die te stillen: je kan een museum virtueel bezoeken.

Google Arts & Culture - het kunstproject van Google - heeft immers samengewerkt met musea wereldwijd. Zo kan je zelfs vanuit de luie zetel expo’s en kunstwerken bewonderen. Is je nieuwsgierigheid geprikkeld? Google stelde zelf een top tien samen van musea die een online visite waard zijn.

Het iconische museum bevindt zich in hartje Londen. Maar door simpelweg je laptop open te klappen, kan je ook een heleboel oude artefacten bekijken, zoals de Steen van Rosetta of zelfs enkele Egyptische mummies.

Dankzij Google kan je bij wijze van spreken de bekende draaitrap van het Guggenheim ‘opwandelen’, zonder je huis te verlaten. Verder kan je kunstwerken ontdekken uit de stroming van het impressionisme, post-impressionisme en moderne en hedendaagse kunst.

Wat denk je van een virtuele wandeling doorheen het Musée d’Orsay? Hier hangen populaire werken van een heleboel Franse kunstenaars die leefden tussen 1848 en 1914. Denk maar aan Monet, Cézanne en Gauguin, om er maar enkele te noemen.

Het National Museum of Modern and Contemporary Art is één van de populairste in Zuid-Korea. Je vindt er maar liefst zes verdiepingen vol met hedendaagse kunst uit Korea en de rest van de wereld.

Aangezien Pergamon een van de grootste musea in Duitsland is, kan je er vanop aan dat het veel in huis heeft - vooral veel indrukwekkende oude archeologische vondsten. Een tipje van de sluier: de Poort van Isjtar en het kolossale Pergamonaltaar.

In het Rijksmuseum van Amsterdam kan je je vergapen aan meer dan 8.000 kunstwerken. De nadruk ligt er op de Nederlandse schilderkunst in de Gouden Eeuw, met schilderijen van Johannes Vermeer en Rembrandt.

Jaarlijks krijgt het J. Paul Getty Museum zo’n 1,3 miljoen bezoekers over de vloer en daarmee is het een van de meest bezochte musea van de Verenigde Staten. De collectie bestaat uit voorwerpen uit de 8e tot en met de 21e eeuw, van tekeningen tot schilderwerken, manuscripten, sculpturen en foto’s.

Het Uffizi - dat lange tijd in het bezit was van de Medici-familie - is één van de belangrijkste musea ter wereld. Enkele hoogtepunten zijn onder meer de Geboorte van Venus van Sandro Botticelli en de Laocoöngroep.

Om het Museu de Arte de Sao Paulo (afgekort MASP) te ontwerpen, werd beroep gedaan op architecte Lina Bo Bardi. Alleen het gebouw an sich is al een kunstwerk: het lijkt net een grote box van glas en beton die meters boven de grond zweeft, ‘hangend’ aan vier gigantische rode poten.