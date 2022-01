Ronald: ,,Ik heb Scrabble altijd een leuk spel gevonden en ben een poosje fanatiek Wordfeud-speler geweest. Hoewel ik het eerder een geweldige app vond, begon ik me na een tijdje een beetje te storen aan het gebrek aan opties en innovatie. Zo biedt het meer dan 10 jaar na verschijning nog steeds geen mogelijkheid om spellen te spelen met meer dan twee spelers, betekenissen van gespeelde woorden op te zoeken, of om toernooien te spelen. Dat vind ik jammer.”

En dus ging Ronald zelf aan de slag. Niet dat hij daar als docent op het gebied van cognitieve psychologie veel tijd voor had, maar het hobbyproject werd steeds serieuzer:,, Ik heb informatica gestudeerd en ben dol op programmeren. Ik had nog nooit een app gemaakt en ben uit nieuwsgierigheid in 2019 wat gaan knutselen. Uiteindelijk is Wurdian (voor Android en iOS) daaruit ontstaan, maar ik betwijfel of ik er ooit aan was begonnen als ik van tevoren had geweten hoewel werk het is.”

Wat is er anders dan in Wordfeud?

Ronald: ,,Wurdian heeft meer spelmogelijkheden, zoals 3- en 4-speler spellen, een snelspeeloptie met 90 seconden per zet en een volledig geautomatiseerde toernooifunctie. Daarnaast kun je je statistieken inzien zonder dat je hoeft te betalen en heeft de app een reeks features die ik in Wordfeud miste, zoals de mogelijkheid om definities van gespeelde woorden op te zoeken, je zetten te controleren voordat je ze instuurt, je eigen bordkleuren samen te stellen en het verloop van een spel terug te zien in een replay-optie.”



Volledig scherm Je kunt Wurdian met vier man tegelijk spelen. © Ronals van den Berg

Iedere speler krijgt altijd één joker om in te zetten. Maakt dat het niet minder spannend?

Ronald: ,, Onvoorspelbaarheid is zeker één van de factoren die dit soort spellen zo leuk maakt. Die factor zit er bij Wurdian nog steeds in: soms krijg je geweldige letters en speel je het ene zevenletterwoord na het andere en daarna zit je plots met alleen maar medeklinkers op je plankje. Maar tegelijkertijd kun je er in Wurdian zeker van zijn dat je in ieder spel één joker krijgt en één keer mag ruilen zonder je beurt te verliezen. Dat vermindert de geluksfactor een beetje, maar het nodigt ook uit tot een meer strategisch spel. De huidige spelers zijn over het algemeen erg positief over deze aanpassingen.”



Waarom heb je er een toernooifunctie in gestopt?

Ronald: ,, Dit was één van de voornaamste functies die ik miste in Wordfeud. Ik heb daar twee keer een toernooi gespeeld, maar moest toen steeds zelf de tegenspelers uitnodigen en alle scores doorgeven op een website. In Wurdian heb ik dat allemaal geautomatiseerd.”



,,Spelers kunnen zelf toernooien aanmaken (voor 2 tot maximaal 20 spelers) en andere spelers kunnen zichzelf dan toevoegen. Zodra een toernooi vol is, beginnen de spellen vanzelf en houdt de app in realtime alle standen bij.”

Tenslotte, hoe ben je op de naam Wurdian gekomen?

Ronald: ,, Ik wilde per se een naam die bestaat uit 7 letters en daarnaast een connotatie heeft met taal en een beetje hip klinkt. Na lang zoeken kwam ik op Wordian uit, maar die naam was niet langer beschikbaar in de App Store. Ik heb de naam toen veranderd naar Wurdian.”



,,Wurd is het Friese woord voor ‘woord’ - de app is trouwens ook in het Fries te spelen. Oorspronkelijk kom ik uit Friesland, maar mijn vrouw is Zweedse en sinds 2015 ben ik woonachtig in Zweden.”

