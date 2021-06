Deze Nederlandse gadget maakt het leven van e-bike-dieven een stuk lastiger

De markt voor elektrische fietsen is booming en iedereen probeert een graantje mee te pikken. Maar veel bedrijven leveren maar een deel van de oplossing. Paztir heeft alles wat je nodig hebt voor het veilig en efficiënt beheren van een vloot in een handige koffer gestopt.



Paztir werd in 2017 in Den Haag opgericht. Paztir betekent ‘herder’ in het Sloveens en komt uit de koker van ceo Andrej Sobotkiewicz. Samen met een internationaal team zette hij het bedrijf op, waarbij hij hulp kreeg van de start-up accelerator WorldStartup. ,,Met hun hulp hebben wij onze eerste investeerders gevonden”, legt operationeel directeur Wilson Camargo uit. Inmiddels is het bedrijf verhuist naar het Limburgse Molenhoek om nog internationaler te kunnen opereren, onder meer richting Duitsland. ,,Maar Nederland is natuurlijk een fietsland bij uitstek. Dus het was logisch ons hier te vestigen. Er is hier zoveel kennis.”