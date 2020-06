Deze oled-tv biedt prachtig beeld voor een redelijke prijs

ReviewWie een televisie wil met de beste beeldkwaliteit en bovendien bereid is om daarvoor wat meer te betalen, komt haast vanzelf uit bij een oledvariant. Dankzij een enorm goed contrast leveren oleds een zeer indrukwekkende beeldkwaliteit. Helaas maakt dat ze ook duur. De Hisense 08B oled-tv is een nieuwe op de markt, maar zeer aantrekkelijk geprijsd. Aankoop waard? Tweakers zocht het uit.

Ondanks dat de prijzen de afgelopen jaren een constante daling toonden, behoren oleds nog altijd tot de duurdere televisies. Afgezien van Samsung bieden alle grote merken oledmodellen aan. Als je op zoek gaat naar de goedkoopste, kom je meestal uit bij een model van LG.

Pluspunten Zeer goed contrast Prachtige hdr-weergave Goede kijkhoeken Prima geluid Minpunten Hoge inputlag Karig app-aanbod Cijfer: 8 Dat is wellicht ook niet zo gek, aangezien de oledpanelen allemaal bij LG Display worden gemaakt. Of LG Electronics een voorkeursbehandeling krijgt bij de inkoop van deze panelen weten we niet, maar in ieder geval kan het bedrijf rekenen op een flinke kwantumkorting omdat het verreweg de meeste oledpanelen inkoopt.

Tot nu toe probeerden de andere in de Benelux verkrijgbare merken niet puur op prijs de concurrentie met LG aan te gaan, maar dankzij Hisense komt daar nu verandering in. Sinds kort is de O8B-oledtelevisie namelijk bij ons verkrijgbaar. De eerste oledtelevisie van deze Chinese huishoudelijke apparaten- en consumentenelektronicareus is voorlopig alleen in 55 inch-formaat verkrijgbaar.

Volledig scherm Hisense 08B © Tweakers

Het toestel beschikt over alle features die je van een oledtelevisie mag verwachten. Zo is het geschikt voor hdr-weergave in de formaten hdr10, hdr10+, hlg en Dolby Vision. Daarmee zijn alle belangrijke formaten van dit moment beschikbaar. Ook is er ondersteuning voor Dolby Atmos-geluid en is de tv voorzien van de apps van de belangrijkste video on demand-aanbieders. Op het moment van schrijven stond de H55O8B in de Tweakers Pricewatch voor zo’n 1300 euro. Hiermee is dit toestel veruit de goedkoopste oledtelevisie die dit jaar is uitgekomen.

Minder geschikt voor fanatieke gamers

Deze tv is in ieder geval niet de juiste keuze voor fanatieke gamers, want de inputlag (de tijd tussen het indrukken van je controller en de actie op het scherm) is nogal aan de hoge kant. Ook zullen sommige mensen het geringe aantal apps een minpunt vinden. Met name het ontbreken van streamingdiensten zoals Disney+ en Videoland kan een gemis zijn. Daar is voor een fanatiekeling natuurlijk makkelijk een mouw aan te passen met een externe oplossing zoals een Chromecast of andere mediaspeler, maar veel mensen willen nu eenmaal graag een tv die alles kan.

Wat hdr-weergave betreft kan deze tv in ieder geval wel alles, want hij ondersteunt alle formaten van dit moment waardoor hdr-films en series van bijvoorbeeld Netflix of Amazon Prime er fantastisch uitzien. Dankzij het oledpaneel van LG, met het daarbij behorende enorme contrast, behoort de hdr-weergave tot de beste van dit moment en uiteraard worden ook gewone sdr-beelden erg mooi weergegeven. Ook het geluid valt zeker niet tegen, waarmee de O8B op de belangrijkste punten prima scoort.

Concurrerende modellen beschikken vaak over meer features, maar veel daarvan worden nauwelijks gebruikt. Zaken als hdmi 2.1, spraakherkenning en integratie met een domoticasysteem voor je smart home zullen voor veel mensen niet het verschil maken. De prijs is meestal wel van doorslaggevend belang en Hisense heeft met de O8B op dit moment de goedkoopste oledtelevisie in handen. Er zijn nog goedkopere oled-tv’s te vinden, maar dat zijn allemaal overjarige modellen die naar verwachting snel op zullen raken. Als je op zoek bent naar oledbeeldkwaliteit voor relatief weinig geld, moet je deze tv zeker in je overwegingen meenemen.