Deze onderwaterdrone helpt brandweerduikers bij hun zoektocht naar drenkeling

Groninger Tobias stopte met werken om games te maken, heeft nu 40.000 euro ingezameld

De Groningse gameontwikkelaar Tobias Schnackenberg is vorig jaar gestopt met zijn vaste baan om al zijn tijd te steken in zijn westerngame Above Snake. Daar heeft hij na een succesvolle crowdfundingscampagne alle ruimte voor.

15 februari