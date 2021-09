Deze slimme gadgets voor in huis gaat Amazon uitbrengen

Astro is Amazon’s huisrobot

Volledig scherm © Amazon

Scifi-auteurs dromen al jaren van een slimme robot die door je huis waggelt, iets dat Amazon met zijn Astro nu eindelijk belooft te doen. Het apparaatje kan op commando iets naar je toe brengen, of jou opzoeken om bijvoorbeeld het weerbericht te delen.

Zijn ‘gezicht’ is eigenlijk een beeldschermpje met daarin deels de technologie van Amazon’s andere slimme apparaten. De ingebouwde camera’s kunnen bovendien met een periscoop omhoog, zodat de Astro kan checken of je het fornuis hebt uitgedaan.

De Astro is eind dit jaar te koop, maar via nogal een omweg: alleen een select aantal deelnemers van een speciaal preview-programma wordt uitgenodigd om hem te bestellen voor zo’n 1000 dollar.

Echo Show: een slim schilderij voor aan de muur

Volledig scherm © Amazon

Amazon verkoopt al een tijdje slimme schermen, maar dat zijn vaak losse apparaatjes om op bijvoorbeeld je keukenblad te zetten. De Echo Show is van een andere orde: dit 15 inch-beeld zit subtiel verwerkt in een grote lijst, die je als een foto of schilderij aan de muur kunt hangen. Daar toont hij naast mooie foto’s of kunstwerken ook je agenda en het weerbericht.

Volgens Amazon is de Echo Show speciaal voor families ontworpen. Het apparaat zal later dit jaar te koop zijn voor 250 dollar. Over verkoop in Nederland is nog niks bekend.

Een videochat-gadget speciaal voor kinderen

Volledig scherm © Amazon

De Echo Glow is een apparaat speciaal om mee te videobellen. Steeds meer techbedrijven maken zulke gadgets door het grote aantal thuiswerkers tijdens de coronapandemie, maar de Glow is speciaal bedoeld voor kinderen. Op het 8 inch-scherm zien ze vrienden en fammilie om mee te bellen, terwijl een speciale projector allerlei spelletjes op tafel kan tonen. Zo kunnen kinderen gezelschapsspelletjes spelen, zelfs als vrienden ver van huis zijn.

Glow zal eerst voor een klein aantal geïnteresseerden beschikbaar zijn, die hem voor 250 dollar kunnen kopen. De prijs gaat later omhoog naar 300 dollar, als hij voor iedereen verschijnt.

De Amazon-bewakingsdrone is een stapje dichterbij

Volledig scherm © Amazon

Afgelopen jaar toonde Amazon al zijn nieuwe Always Home Cam, een drone die automatisch door je huis vliegt om mogelijke inbrekers op te sporen. Vanaf deze week kunnen geïnteresseerden in de VS hem reserveren. Als de verkoop uiteindelijk start, zal het apparaat voor 250 dollar worden verkocht.

Verbeteringen voor deurbellen

Bezitters van Ring-deurbellen kunnen binnenkort een bedrijf betalen om mee te kijken naar hun camerabeelden, om zo indringers sneller te vinden. Dat moet vooral voor bedrijven interessant worden.

Ook kunnen de deurbellen herkennen wanneer een bezorger een pakketje achterlaat bij de deur, zodat je direct bericht krijgt. Het is afwachten welke van deze functies naar Nederland komen: privacywetgeving in Europa steekt net wat anders in elkaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit kondigde Amazon nog meer aan

Bovenstaande onthullingen zijn de grootste smarthome-producten bij Amazon, maar onderstaande kwam ook nog voorbij:

De webwinkelgigant heeft een eigen wearable geïntroduceerd, die zal concurreren met gadgets van bijvoorbeeld Fitbit en Apple. De Halo View is een klein armbandje dat je dagelijkse activiteit meet, met bovenop een klein schermpje.

De webwinkelreus gaat ook met Disney samenwerken aan een eigen stemassistent genaamd ‘Hey Disney’. Deze is grotendeels gebaseerd op technologie achter Amazon-assistent Alexa, maar kan ook allerlei Disney-gerelateerde vragen beantwoorden.

Thermostaatfabrikant Resideo gaat een nieuwe slimme thermostaat maken, die zal samenwerken met stemassistent Alexa. Die gadget gaat voor 60 dollar over de toonbank.

Amazon-bedrijf Ring combineert zijn beveiligingssysteem met een router. Met de Ring Alarm Pro hoef je daarom nog maar één apparaat in je kamer te zetten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.