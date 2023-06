Deze smartwatch komt als beste uit de test en meet ook je bloeddruk

Smartwatches hebben tegenwoordig steeds meer functies. Zo kun je berichtjes bekijken, maar ook betalen bij een pinautomaat. Je kunt je sportprestaties en slaap bijhouden, maar ook je gezondheid meten. De functies verschillen per model. Je koppelt een smartwatch altijd aan je telefoon.

De Consumentenbond test smartwatches op onder meer conditie bijhouden, smartfuncties, batterij en gebruiksgemak. In totaal zijn bijna honderd smartwatches getest die op dit moment redelijk tot goed verkrijgbaar zijn.

Samsung doet het op dit moment goed in de test. De Beste uit de Test is een model van Samsung. En een ander model van dit merk is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Samsung Galaxy Watch4 BT 44mm - Silver

Volledig scherm Samsung Galaxy Watch4 BT 44mm - Silver. © Consumentenbond

Deze smartwatch voor Android-telefoons heeft alle functies die je mag verwachten. Zo kun je muziek opslaan en afspelen, en het horloge gebruiken als afstandsbediening voor de camera van je telefoon. Je kunt bellen met het horloge, je prestaties en afstanden bijhouden tijdens sporten en een hartfilmpje (ECG) maken.

Opvallend is dat het horloge zelfs je bloeddruk kan tonen. Dit is niet bedoeld als echte meting, maar meer als signalering. Je moet het horloge regelmatig kalibreren en daarvoor heb je een traditionele bloeddrukmeter met manchet nodig.

De Watch4 is degelijk en van goede kwaliteit. Het scherm is bestand tegen krassen. Ondanks de vele mogelijkheden is hij makkelijk in gebruik.

Een nadeel is dat je het horloge alleen kunt koppelen met Android-telefoons en niet met bijvoorbeeld een iPhone. Ook werken sommige functies, zoals hartfilmpjes en bloeddrukmetingen, alleen met een telefoon van Samsung. De batterijduur is kort. Je moet het horloge waarschijnlijk elke 1 tot 3 dagen opladen.

Beste Koop: Samsung Galaxy Watch4 BT 40mm - Black

Volledig scherm Samsung Galaxy Watch4 BT 40mm - Black. © Consumentenbond

De Watch4 40 mm is het kleinere en iets goedkopere broertje van de Beste uit de Test. Door de gunstige prijs-kwaliteitverhouding is dit model op dit moment de Beste Koop.

Wat betreft functies en mogelijkheden is deze smartwatch gelijk aan de Beste uit de Test. Ook de Watch4 40 mm heeft dus alle functies die je mag verwachten.

Maar er zijn ook enkele verschillen. Dit model is iets kleiner en heeft dus ook een kleiner scherm. Hierdoor kan het wat lastiger zijn om hem te bedienen en zie je ook minder informatie op je scherm. Daarnaast heeft hij een kleinere batterij. De batterijduur van de Beste uit de Test is ongeveer anderhalf keer zo lang als die van de Beste Koop.

Ook de nadelen zijn gelijk aan die van de Beste uit de Test. Je kunt het horloge dus alleen gebruiken met een Android-telefoon.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.