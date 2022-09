Deze sociale media geven je extra’s als je bijbetaalt

‘Gratis bestaat niet’ is een veel gebezigde uitspraak. Kijk je naar het gebruik van sociale media, dan klopt dat als een bus. Instagram, Twitter, YouTube, enzovoorts kun je gratis downloaden en installeren, maar je betaalt indirect met persoonsgegevens. Bedrijven betalen namelijk fors geld om op basis van jouw informatie gerichte advertenties te tonen.

Daarnaast krijg je op veel social media reclames te zien en de kans is groot dat je wel eens op een van die reclames hebt geklikt. Zit je daar niet op te wachten dan zijn er twee premium versies van social media -diensten die een reclame-vrije variant aanbieden: Twitter en YouTube. Daar betaal je dan wel een maandelijks bedrag voor.

Twitter Blue

De premiumfunctie van Twitter heet Twitter Blue, kost 3 dollar per maand en wordt op het moment getest in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Het is aannemelijk dat dit abonnement op termijn ook naar Europa komt.

Voor dat bedrag krijg een reclamevrije versie van Twitter. Dat wil zeggen dat je artikelen van aanbieders die een samenwerking hebben met de dienst reclamevrij kunt lezen - er zullen nog steeds af en toe reclames opduiken in je timeline. Een andere functie van Twitter Blue is de ‘Tweet ongedaan maken’-knop. Je kunt je afvragen wat daar de meerwaarde van is in vergelijking met de al bestaande knop waarmee je een tweet wist. Twitter Blue is nog niet echt een groot succes.

YouTube Premium

YouTube’s premium-abonnement is een stuk duurder; 11,99 euro per maand. Je krijgt dan wel ook toegang tot muziekdienst YouTube Music.

Met YouTube Premium kun je video’s bekijken zonder onderbrekingen door advertenties. Bij zowel YouTube Premium als Music kun je content downloaden voor later gebruik.

Er is ook een uitgeklede versie genaamd YouTube Premium Lite voor 7 euro per maand. Dan heb je geen toegang tot de bijbehorende muziekdienst, maar heb je nog wel reclamevrije video’s.

Snapchat+

Recent is Snapchat ook meet een betaalde variant gestart onder de naam Snapchat+, dat vooral bedoeld is om fans meer extra’s te geven. Bij het afsluiten van dit abonnement kun je kiezen tussen een maandelijkse betaling van €4,49 per maand, of een jaarlijkse van €44,99.

Veel plusfuncties zijn bedoeld om je profielfoto mee te bewerken. Zo krijg je om te beginnen een Snapchat+ Badge; een speciaal ster-icoontje om aan de wereld te laten zien dat je een Snapchat+-abonnee bent. Ook heb je de beschikking tot aangepaste app-iconen. Daarnaast kun je met ‘Rewatch Indicator’ zien hoeveel mensen jouw Stories opnieuw bekijken, iemand markeren als ‘beste vriend’ of speciale emoji verzenden.

LinkedIn Premium

Waar LinkedIn ooit begon als alternatief om snel en gericht een baan te zoeken, is het platform inmiddels uitgegroeid tot uitgebreid medium waarin mensen wel dagelijks columns plaatsen, discussiëren en zichzelf promoten. LinkedIn heeft meerdere premium-opties onder de kopjes ‘Career’, ‘Business’, ‘Sales’ en ‘Recruitment’. Afhankelijk van hetgeen je LinkedIn voor gebruikt, kan een abonnement interessant zijn.

Ga je bijvoorbeeld voor ‘Career’ dan kost je dat 29 euro per maand of 289 euro per jaar. Hierdoor kun je sneller reageren op wervingsmanagers en zien hoe je verhoudt tot andere sollicitanten voor een bepaalde functie. Bij een abonnement kun je ook toegang krijgen tot cursussen of mag je ongelimiteerd zoeken.

Instagram en TikTok

De diensten Instagram en TikTok hebben ook premium-opties, maar dat zijn abonneefuncties die door creators zélf worden aangemaakt en ingevuld. Daarover schreven we eerder in dit artikel.

